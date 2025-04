măldărășanu, îngrijorat înaintea partidei cu uta. ”mă tem cel mai mult de acest meci” (video)

FC Hermannstadt joacă sâmbătă de la ora 17.00, la Sibiu cu UTA, în play-out-ul Superligii, iar antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a dezvăluit că se teme enorm de acest meci.

Meciul cu UTA vine la scurt timp după calificarea echipei FC Hermannstadt în finala Cupei României, fapt care îl face pe tehnicianul sibienilor, Marius Măldărășanu să se teamă enorm pentru punctele puse în joc sâmbătă. Sibienii sunt pe 9, cu 27 de puncte înaintea rundei a 6-a de play-out. UTA ocupă ultima poziție care asigură supraviețuirea directă în Superliga, 12, cu 24 de puncte.

”Este cel mai greu meci al nostru, prin prisma faptului că vine într-un timp foarte scurt, nu sunt nici 72 de ore de la jocul cu Rapid. Este meciul de care îmi este cel mai mult teamă în acest an, pentru că fost o descărcare mare de energie din punct de vedere fizic, dar mai ales emoțional. Avem nevoie de sacrificiu pentru a câștiga, o victorie ne-ar da liniștea să pregătim încrezători finalul de sezon. Toți ne dorim locurile 7 – 8, adică următorul obiectiv după play-out. UTA are o echipă bună, cu calitate, un antrenor cu mare experiență, Mircea Rednic, acum sunt într-o pasă mai puțin bună, dar ne așteptăm la un meci dificil. UTA își dorește foarte mult, am înțeles că Mircea Rednic a fost la Sibiu să vadă meciul contra Rapidului, pentru a studia anumite lucruri. Sperăm ca noi să profităm de minusurile lor, orice echipă are și plusuri, dar și minusuri. Am avut meciuri bune contra UTA, echilibrate, la Arad a fost 1-1, era reperul nostru ca joc” a declarat Măldărășanu la conferința de presă susținută vineri la Sibiu.

Din 11 dueluri directe în Superliga, FC Hermannstadt conduce cu 4-2 la victorii în fața utiștilor. Nu mai puțin de cinci remize s-au consemnat între cele două formații în campionat, două dintre ele venind în actualul sezon regular: 1-1 la Arad și 0-0 la Sibiu.

Tehnicianul le cere jucătorilor săi să dea totul la fiecare meci, fapt care ar mai îndulci din eventualele înfrângeri. ”Că o fi la final locul 7, 8 sau 9, Dumnezeu știe! E important însă ca seara când punem capul pe pernă, să-l punem liniștiți că am dat totul, că am făcut totul. Eu asta îmi doresc și cred că toți suporterii sunt de acord cu mine, pentru că în momentul în care vezi atitudine și dai totul și ieși de pe teren cu obrajii supți, chiar dacă o dezamăgire există oricum, ea este așa, mai lină. Nu fac calcule, dar ar fi senzațional o victorie sâmbătă și trebuie să facem totul pentru a câștiga. M-aș bucura să ne susțină publicul, chiar dacă numeric nu va fi ca la ultimul meci, ave nevoie, orice încurajare contează, mai ales în momnetele dificile” a mai spus Măldărășanu.

Schimbări în formula de start

După recuperarea lui Selimovic, tot lotul sibienilor este apt pentru meciul de sâmbătă, iar antrenorul anunță schimbări în formula de start, pentru un boost de energie. ”Vor fi jucători care vor intra de la început și care nu au jucat meciul trecut sau au jucat mai puțin. Este normal, tocmai pentru că avem nici o lună de zile până la final și trebuie să gestionăm bine din punct de vedere fizic. Să nu vină nici să nu apară nici o accidentare, pentru că fiecare meci va fi important. Nu vreau să mă gândesc acum doar la finală de Cupă, mai avem până la acea finală încă trei meciuri în campionat grele și trebuie să gestionăm din toate punctele de vedere. Acum și băieții trebuie să odihnească bine, avem încă o după-amiază, încă o seară, contează enorm refacerea după aceste meciuri.”

Bilete sunt disponibile online și fizic la Stadionul Municipal, la prețul de 50 lei – Tribuna 1, 40 lei – Tribuna 2 și 20 lei – peluze.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

-Vineri, 25 aprilie, între orele 15-19

-Sâmbătă, 26 aprilie, ziua meciului, între orele 14-18