notează, dacă ai uitat: plastic la galben, hârtia la albastru, în negru punem doar rezidual

În săptămâna premergătoare sărbătorii Paștelui, multe platforme publice de colectare a deșeurilor din municipiul Sibiu au lăsat de dorit în ceea ce privește colectarea separată.

O simplă vizită în teren, alături de controlorii Soma, ne demonstrează că platformele din cartierele Broscărie, Vasile Aron, Gușterița, Turnișor și Țiglari prezintă foarte multe pungi cu gunoi nesortat, aruncate direct pe jos. Pe lângă deșeuri voluminoase și materiale de construcții. Asta în condițiile în care zilnic aceste platforme sunt curățate de cel puțin trei mașini ale companiei de salubrizare Soma.

Iată mai jos cum se prezintă o platformă de colectare a deșeurilor de pe strada Negoveanu, la câteva ore distanță după trecerea echipei Soma:

Iată cum arată platforma de pe strada Capelor, unde se aruncă mari cantități de deșeuri din construcții și mobilă, deși este ilegal:

Controlorul Soma pentru această zonă a Sibiului, Alin Gabor, spune că platformele prezentate mai sus sunt curățate de mai multe ori pe zi. Și cu toate acestea, starea lor este deplorabilă.

”Colegii mei trec de mai multe ori pe zi pe la aceste platforme, la ore diferite ale zilei. Vin cel puțin trei mașini de salubrizare în fiecare zi și o dată la patru zile vin chiar patru mașini. Zilnic vin să ridice deșeurile și să strângă de pe jos colegii de la menajer, cei de la biodegradabil și cei de la hârtie-carton. Zi de zi. Pe urmă, o dată la patru zile vine și mașina pentru plastic, aceea cu macara, folosită să ridice clopurile. În plus, săptămânal avem și a cincea mașină, cea pentru sticlă, această fracție fiind mai rară. Și cu toate acestea, puteți vedea și dumneavoastră cum se prezintă platforma. Poate că unii cetățeni au nevoie să li se reamintească regulamentul de colectare în municipiul Sibiu și cum aruncăm corect deșeurile separat”, spune controlorul Soma.

Situația nu este cu mult diferită nici în alte cartiere ale Sibiu. Spre exemplu, în Gușterița, sau Turnișor.

Așa arată platforma de colectare de pe strada Viilor din Gușterița, unde unii cetățeni nici măcar nu au aruncat în recipiente, ci direct pe jos. Iar în containerul pe care scrie mare ”DEȘEU REZIDUAL” oamenii aruncă hârtie:

Iată cum arată și o platformă de pe Aleea Pajiștei din Turnișor:

Controlorul Soma care are în grijă această zonă a Sibiului atrage atenția că și aceste platforme beneficiază de exact același program, fiind curățate de mai multe ori pe zi. În plus, Daniel Drăghici mai evidențiază o curiozitate care ține de comportamentul sibienilor.

”Dacă după ce trec colegii mei și fac curat capacele containerelor rămân închise, cum de altfel ar fi normal, nimeni nu se mai obosește să le deschidă, ci toți aruncă direct pe jos. De colectare separată aici nici nu poate fi vorba, totul este amestecat”, precizează Daniel Drăghici.

Iată cum arată o platformă din zona blocurilor G din Țiglari:

În condițiile prezentate mai sus, compania de salubrizare Soma, reamintește cetățenilor că ghidul de colectare al municipiului Sibiu prevede că începând cu ”1 iulie 2016, în Sibiu este obligatorie colectarea separată a deșeurilor pe 5 fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale”.

Galben e doar pentru Plastic și Metal.

Exemple deșeuri care trebuie colectate în recipientul galben: sticle și ambalaje din plastic (tip PET sau sticlele de lapte/iaurt), pungile, folia, caserolele din plastic, cutii de lapte și suc (de tipul Tetra Pack), cutii de conservă, doze de aluminiu de la băuturi, alte bidoane și recipenți din plastic (de ex. de la detergenți) și alte obiecte de plastic de mici dimensiuni (de ex. jucarii).

Albastru este doar pentru Hârtie și Carton.

Exemple deșeuri care trebuie colectate în recipientul albastru: cutii și ambalaje din hârtie/carton (de ex. cutii de la electronice, de la alimente, cartoane de ouă, cutii de pizza, de pantofi, pungi din hartie etc), maculatură (de ex. ziare, cărți, reviste, caiete, etc).

Verde este doar pentru sticlă.

Deșeurile de sticlă trebuie depuse numai în recipientele de culoare verde existente în platformele publice (le găsiți ușor, în puncte special amenajate pe domeniul public).

Maro este doar pentru deșeurile biodegradabile.

Deșeurile biodegradabile sunt deșeurile organice care pot fi transformate prin descompunere în îngrășământ natural (compost), asemănător humusului de pădure, de culoare neagră.

Negru este doar pentru deșeurile reziduale.

Deșeurile reziduale sunt acele deșeuri care nu se pot recicla sau composta (cu excepția deșeurilor voluminoase, periculoase, electrice, electronice și medicale, care sunt colectate diferit) și care trebuie depuse numai în recipientele de culoare neagră.

Deșeul rezidual ajunge direct la groapa de gunoi, iar drumul lui este fără întoarcere. El nu se reciclează. Nimic bun, nimic util, nimic sănătos nu poate fi făcut din el. Din păcate, mare parte din acesta este compus din elemente care ar fi putut fi reciclate.