rămâne sau nu măldărășanu la sibiu? ”mister” a tranșat lucrurile vineri (video)

Cotat cu prima șansă să preia din vară pe Rapid București, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a discutat vineri despre acest subiect în cadrul conferinței de presă susținută înaintea jocului cu UTA.

Presa anunță că Marius Măldărășanu este principalul favorit să prei Rapidul din vară, când giuleștenii vor oficializa despărțirea de Marius Șumudică. Deși Șumudică își anuțase demisia miercuri seară la Sibiu, după eșecul cu FC Hermannstadt, fostul atacant a fost împins de conducerea Rapidului să rămână măcar până în vară.

Tehnicianul lui FC Hermannstadt spune că poate prelua Rapidul, chiar dacă nu are trofee câștigate ca antrenor. Îl poate obițin eînsă pe primul pe 14 mai, la Arad, în finala Cupei cu CFR. ”Unii mă văd favorit, alții cred că nu pot antrena Rapidul, e părerea fiecăruia, trebuie să o respectăm. Au apărut fel și fel de chestii că Rapidului îi trebuie un antrenor care a câștigat trofee, dar dacă stăm să ne uităm în spate, Răzvan Lucescu a venit la Rapid după ce antrenase la Brașov, nu avea niciun trofeu. Bergodi la fel, primul trofeu l-a câștigat cu noi, Supercupa, venea de la FC Național. Șumudică la primul mandat, cred că venea de la Bistrița sau Rocar, Mircea Rednic din iarbă, adică nu trebuie să câștigi trofee ca să ajungi la o echipă care se bate la trofee. Au mai fost discuții și acum vreun an de zile și am spus-o că nu sunt pregătit din punct vedere mental, pentru că știu ce presiune este la Rapid și mai îmi trebuie un an” a spus vineri Măldărășanu.

Antrenorul sibienilor spune că Dan Șucu, patronul de la Rapid trebuie să fie inspirat în alegerea antrenorului, cum și acționarii de la FC Hermannstadt au fost inspirați să continue cu el în momentele dificile din toamnă. ”Contează ca o conducere să fie inspirată, cum a fost și conducerea lui FC Hermannstadt inspirată, eu am rămas și echipa a mers bine. Așa și conducerea Rapidului trebuie să fie inspirată în a alege antrenorul. Dar dacă vor merge bine, probabil vor continua cu Șumudică, nu văd de ce să nu facă lucrul ăsta, este treaba lor până la urmă. Discuțiile din presă mă bucură, asta înseamnă că am făcut ceva și că sunt pe drumul cel bun, însă nu vreau ca jucătorii să fie debusolați. Se pot încerca și astfel de tertipuri, unii poate ar vrea să continue cu mine, alții ca să aibă o șansă să joace, poate își doresc un alt antrenor. N-ai cum să-i mulțumești pe toți, dar vreau să ne focusăm pe această lună cât a mai rămas aici, play-out și ultimul meci din Cupa României.”

”Se poate întâmpla orice peste noapte”

Măldărășanu a subliniat faptul că nu se simte vinovat de tergiversarea discuțiilor referitoare la prelungirea contractului său cu FC Hermannstadt.

”Știți foarte bine că suntem în discuții destul de avansate, eu cu conducerea. Dar, orice se poate întâmpla peste noapte, oricând. Și eu, ca jucător, am plecat de la Beșiktaș la Rapid, din pat. La Rapid am venit de la Petrolul din pat, m-au luat pur și simplu. Probabil și ca antrenor se întâmplă același lucru, adică nu îți trebuie prea multe, îți trebuie doar un telefon, în 5 minute te poți înțelege. Noi la Sibiu discutăm de foarte multă vreme, asta este, nu este numai vina mea sau din vina mea. Lucrurile se vor regla la un moment dat, dar important este ca jucătorii să înțeleagă, indiferent dacă vom continua sau nu, ei trebuie să dea totul, până la urmă este meseria lor. Am muncit atâția ani, unii patru ani, suntem împreună de atâta vreme…. Trebuie să-ți dorești maximum din play-out și apoi este a doua finală a acestui club de când s-a reînființat” a anunțat antrenorul principal al echipei de pe malul Cibinului.

”Nu se pupă vânzarea de jucători cu performanța”

Tehnicianul se așteaptă la obiective mai mari ale Sibiului în sezonul viitor, dar spune că acestea nu sunt în concordanță cu vânzarea jucătorilor. Presa a speculat că dacă merge la Rapid, ”Mister” îi va pune în capul listei de transferuri pe Sandro Murgia și Tiago Goncalves.

”Cred că pas cu pas, orice club trebuie să crească corect, toată lumea ar vrea să bați din palme, să joci cupe europene, să joci în play-off. Dacă te uiți în play-off ce echipe sunt și la ce au investit și ce echipe au rămas în afara lui, la anul cu siguranță toate se vor întări, nu este ușor. Și eu sunt conștient, în momentul în care reușim să câștigăm acest trofeu, nivelul așteptărilor publicului și al tuturor se ridică, dar trebuie să fim și realiști. Cel mai bun exemplu e FCSB, au luat campionatul după nouă ani și au investit, nu e ușor. Nu prea se pupă plecarea sau vânzarea de jucători cu performanța, dar poți face dacă ești inspirat în a alegeri, construit rapid. Sunt multe lucruri, dar vorbesc din postura unui antrenor, suntem cei mai vinovați orice se întâmplă, ceilalți nu prea își asumă, dar nu e în regulă, sunt decizii în club care sunt luate și trebuie să își asume toate lumea” a mai subliniat Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca sâmbătă, de la ora 17.00, la Sibiu cu UTA, în runda a 6-a a play-out-ului Superligii.