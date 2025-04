fost oficial de la fc hermannstadt, atac direct la măldărășanu. ”mie îmi plac bărbații”

Fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, Dani Coman l-a taxat public pe antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, după declarațiile făcute de tehnician, care a anunțat că pleacă, dar a lăsat și o porțiță deschisă.

Dani Coman a fost președintele celor de la FC Hermannstadt în două perioade, iulie 2021 – august 2022 și ianuarie 2023 – aprilie 2024. Acum, Coman conduce pe FC Argeș, echipă care este foarte aproape de promovarea din Liga 2, dar a subliniat că fără aportul său, Sibiul nu mai era în primul eșalon.

”Nu știu cum să iau declarațiile lui Măldă. Mie îmi plac bărbații, care atunci când spun ceva, să se și întâmple. Asta cu 99%, cu 1%, a păstrat totuși o marjă. Îmi e greu să vorbesc, eu am luat echipa asta din Liga 2 și am dus-o în prima ligă. Fără falsă modestie, dacă nu era Dani Coman la Sibiu, nu era FC Hermannstadt în prima ligă și în finala Cupei României. Mie nu îmi place să vorbesc despre mine, dar asta e realitatea. Uneori, modestia nu prinde bine și e pentru oameni mediocri. Știu ce am realizat la Sibiu și ce am reușit alături de patronii care în momentul în care s-a retrogradat, au băgat bani în club, împreună cu directorul sportiv Radu Neguț, alături de oamenii care au fost alături de FC Hermannstadt, a fost o muncă grea pe care am dus-o la capăt. Am reușit să creștem organic acest club, iar în momentul de față se luptă cu marile echipe ale campionatului” a declarat Dani Coman la emisiunea Digi Sport Special.

”Nu știu ce oferte poate avea Măldă acum”

Fostul portar îl invită pe Măldărășanu să facă pasul spre o echipă care se poate bate la titlu. ”Măldărășanu are deja 4 ani la Sibiu, nu știu ce își dorește Sibiul anul viitor, dar cred că trebuie să facă și el pasul și să demonstreze că poate antrena o echipă care se bate la campionat, dacă asta își dorește. Dacă el crede că nu o poate face la Sibiu, ar trebui totuși să se gândească mai bine. Nu știu ce oferte poate avea Măldă acum” a mai spus fostul conducător al sibienilor.

Chestionat de insolvența clubului FC Hermannstadt, Coman a replicat. ”Din ce știu eu, s-a mai prelungit un an de zile și va fi ultimul an de insolvență. La posibilitățile financiare pe care le au patronii, ar putea să iasă oricând din insolvență. Dacă Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, cei doi acționari, și-ar dori să iasă din insolvență, au posibilități financiare să o facă. Am fost trei ani acolo, mă bucur când Sibiul are rezultate bune, este un club care mi-a rămas în suflet, a crescut organic și am pus și eu umărul, e o structură gândită de mine”, a mai spus Coman, la Digi Sport.