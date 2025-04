spectacolul „albă ca zăpada” revine pe scena teatrului „gong”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu sâmbătă, 3 mai, de la orele 11:00 si 18:00, spectacolul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm. Programul evenimentelor în circuit deschis pentru publicul larg este disponibil pe teatrulgong.ro.

„Luna mai aduce pe scena Gongului nu mai puțin de 26 de reprezentații din repertoriul propriu, 23 de ateliere atât pentru copii și adolescenți, dar și 5 evenimente speciale, oferind totodată spațiu pentru o parte din proiecțiile ESTE Film din acest an. Deschidem cortina spre o lume fabuloasă în care imaginarul ne aduce împreună pentru un dialog creativ, ce transformă orașul nostru într-un loc mai bun pentru noi toți. Vă așteptăm la teatru cu clasa, alături de părinți sau prieteni pentru o doză sănătoasă de detoxifiere digitală!” a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copiii și Tineret din Sibiu.

Actorii Mihaela Grigoraș, Angela Páskuy și Dan Hândoreanu se întorc pe scena Teatrului „Gong” pentru a recrea povestea copilăriei fiecăruia dintre noi. Farmecul poveștii prințesei cu păr negru, buze roșii și fața albă ca zăpada surprinde prin bogăția tehnicilor de animație, într-o montare cu actori la vedere. Dintre toate prințesele Fraților Grimm, Albă ca Zăpada este întruchiparea inocenței, are o inimă blândă, este capabilă să ierte toate nedreptățile ce îi sunt făcute de Regina cea Rea, iar cu ajutorul iubirii din partea frumosului Prinț reușește să rupă blestemul și să își salveze viața și regatul. Spectacolul reluat sub coordonarea scenică a actorului Dan Hândoreanu aduce un omagiu primilor creatori care au montat această poveste la Sibiu, în 1985: Kovács Ildikó și Febus Viorel Ștefănescu. Spectacolul de la Sibiu are o durată de 55 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani. Spectacolul va fi prezentat, de asemenea, duminică, 4 mai, de la ora 11:00.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.