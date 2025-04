daniel niculae dă ”din casă” și explică de ce va rămâne măldărășanu la sibiu

La finalul sezonului, contractul lui Marius Măldărășanu cu Hermannstadt expiră, iar tehnicianul a declarat că 99% va pleca de la echipă, dar există o șansă de 1% să se răzgândească și să continue colaborarea cu gruparea sibiană. Deși Măldărășanu pare decis să își încheie mandatul la Hermannstadt, președintele clubului, Daniel Niculae, a oferit motive pentru care antrenorul ar putea semna o prelungire a contractului.

„Longevitatea, încrederea tuturor celor din club și stabilitatea sunt foarte importante. Liniștea este esențială pentru un antrenor. Sunt optimist și cred că Măldărășanu va rămâne la Sibiu,” a afirmat Daniel Niculae în cadrul emisiunii Liga Digi Sport din 28 aprilie.

De asemenea, Marius Măldărășanu are pe masă o ofertă substanțială de prelungire din partea clubului. Finanțatorul Hermannstadt, Claudiu Rotar, a confirmat că tehnicianul a primit o ofertă de 12.000 de euro pe lună, plus un bonus la semnătură. „I-am propus o creștere față de actualul salariu. Acum câștigă 10.000 de euro, iar noi i-am oferit 12.000 plus bonus la semnătura contractului,” a declarat Rotar.

Astfel, rămâne de văzut dacă Măldărășanu va accepta această ofertă și va continua să conducă echipa sibiană în următorul sezon, în ciuda opțiunii de a pleca după finalul campionatului.