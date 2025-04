proprietarul ruinei de pe calea poplăcii în pericol de demolare, scandal la primărie. „au dispărut acte din dosar” (video)

Proprietarul clădirii de mari dimensiuni construite fără autorizație pe Calea Poplăcii din Sibiu, Ioan Olariu, a intervenit marți în cadrul ședinței Consiliului Local pentru a-și exprima nemulțumirea față de acțiunile Primăriei, care a dispus demolarea unei părți din imobil.

În luna martie, un sibian a reclamat public că Olariu ar fi continuat lucrările la blocul de pe Calea Poplăcii nr. 59, în ciuda somațiilor de demolare emise de Primăria Sibiu și a unei hotărâri judecătorești definitive. Conform plângerii, se lucra inclusiv la casa scării, deși construcția fusese deja declarată ilegală.

În fața consilierilor locali, Olariu a susținut că imobilul a fost construit legal, în baza unei autorizații valabile, și că toate lucrările respectă parametrii tehnici aprobați. „S-a emis autorizația de construcție. Cinci nivele s-au făcut, niciunul în plus. Suprafața totală este de 2.548 de metri pătrați, avizată, pentru care s-a plătit autorizația. Aceasta a fost prelungită încă un an, pentru că în 2010 a venit criza și n-am mai avut bani. În 2011 mi s-a emis un nou certificat de urbanism. Am respectat autorizația la milimetru”, a declarat Olariu.

Acesta a mai acuzat faptul că anumite documente importante din dosarul construcției ar fi dispărut, chiar în perioada în care a fost amendat de reprezentanții Poliției Locale. „Au dispărut acte din dosar în perioada când m-a amendat Marius Gherghel. El era și juristul Poliției Locale. A dispărut dispoziția de șantier. Când m-a amendat, a făcut-o în baza avizului de la Electrica, nu după planul de amplasament, că nu știa să-l citească. Acolo erau puse niște distanțe aleatorii”, a mai spus Olariu.

„Nu vreau altceva decât ce e în autorizație”

Olariu a cerut sprijinul autorităților locale pentru a-și susține cauza și a evitat orice sugestie că ar fi încercat să construiască mai mult decât era permis. „Vreau să-mi dați voie să vin cu actele. Ori la arhitectul-șef, ori la doamna primar. Am avut autorizație pentru opt apartamente, fiecare de 200 de metri pătrați. Nu le-am făcut ca să mă îmbogățesc, ci pentru a deschide un centru financiar. Am avut și un proiect european, pe care l-am pierdut. Am împrumutat 330.000 de euro din bancă și acum vine o firmă cu executor judecătoresc să-mi demoleze un etaj”, a mărturisit Olariu.

Proprietarul susține că demolarea unui nivel ar reduce suprafața construită sub cea autorizată. „Am plătit autorizație pentru 2.548 de metri pătrați. Dacă se dă jos un etaj, rămân cu 2.000. Hotărârea judecătorească spune să se aducă construcția în limitele autorizației. Asta vreau. Dar de ce există atâta apetit pentru demolare?”, a mai spus acesta.