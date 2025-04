s-a stabilit în ce eșalon va juca din sezonul viitor măgura cisnădie. primarul orlățan: ”am anunțat pe toată lumea”

Cu un buget redus drastic, echipa de handbal Măgura Cisnădie se va înscrie sezonul viitor la startul Diviziei A, cel de-al doilea eșalon valoric.

După 10 ani consecutivi în Liga Națională de handbal feminin, Măgura Cisnădie se va înscrie din sezonul următor la startul Diviziei A, cel de-al doilea eșalon valoric. Primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan a dezvăluit viitorul Măgurii, unul care previzibil din momentul anunțului referitor la reducerea drastică a bugetului repartizat clubului.

”Echipa va continua la nivel de Liga 2, probabil doar cu jucătoare românce, proporțional cu junioare, eu așa văd treaba. Noi am anunțat pe toată lumea, am discutat cu fetele, ele au înțeles situația, la fel am discutat cu staff-ul tehnic. S-au reziliat unele contracte care erau în derulare, mai sunt discuții pentru a se rezilia și celelalte acorduri. Avem ciclism, șah, tenis de masă, fotbal de juniori și handbal masculin la nivel de juniori” a anunțat edilul Mircea Orlățan în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Deși echipa are salariile neplătite de mai multe luni, Măgura a avut un sezon bun și este pe locul 9 în Liga Națională, cu 24 de puncte din 22 de jocuri, fără a mai avea nicio emoție în privința retrogradării. Echipa pregătită de Victorina Bora are 8 puncte avans față de primul loc care duce la baraje, cu 3 etape înaintea finalului și și-a asigurat matematic menținerea în plan sportiv, obiectivul fiind îndeplinit. Cele două echipe aflate sub Măgura, CSM Tg. Jiu (16 puncte) și HC Zalău (17 puncte) au meci direct între ele și astfel este imposibil ca ambele să depășească Cisnădia. Ultimul meci din actualul sezon în Sala Măgura este programat pe 15 mai, în penultima etapă, contra Gloriei Bistrița Năsăud, echipă aflată în luptă pentru cupele europene.

În perioada 2014-2024, echipa a fost antrenată de Alexandru Weber, actualmente președinte al clubului. Măgura a reușit cea mai bună clasare a sa în 2018, când a câștigat medalia de bronz. A participat în patru ediții ale cupelor europene, ajungând în faza grupelor în Cupa EHF (2018-2019, 2019-2020) și a Ligii Europene (2021-2022). În sezonul 2022-2023 Cisnădia a fost eliminată din turul 3 al Ligii Europene.