situația de la colegiul brukenthal, în timp real: a venit poliția, școala este închisă, iar elevii se bucură că au liber (video foto)

După ce cinci adolescenți au ajuns la CPU cu simptome de mâncărimi la nivelul pielii, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu pare să fie închis. Cursurile au fost suspendate, la decizia DSP, urmând ca elevii să recupereze orele.

Marți dimineață, ușa principală a liceului era încuiată, fără a fi afișat vreun anunț oficial privind suspendarea activității sau restricționarea accesului în clădire. Totuși, la etajul 1 al instituției, lumina era aprinsă, iar geamurile – unele dintre ele deschise. În interior se aflau femei de serviciu care aeriseau încăperile și rearanjau mobilierul.

În cursul aceleiași dimineți, doi reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost văzuți intrând în incinta liceului. Vizita acestora survine pe fondul investigațiilor ce ar putea fi legate de starea de sănătate a elevilor și eventualele cauze ale simptomelor raportate.

În schimb, unii dintre elevi se bucură că au parte de o zi liberă în plus. „Ne bucurăm de ziua liberă”, au zis două adolescente care au trecut prin curtea Colegiului Brukenthal.

Cursurile suspendate, nu se țin online

Direcția de Sănătate Publică a decis în această dimineață să suspende cursurile de marți la Colegiul Brukenthal, drept măsură preventivă. În tot acest timp clasele vor fi igienizate și aerisite complet pentru a putea fi eliminate toate riscurile. (DETALII AICI)

Pentru că „a fost din scurt”, conducerea școlii a anulat suspendarea orelor, ci nu trecerea lor în online. „Mâine Consiliul de Administrație va hotărî cum vor fi recuperate orele. Ele nu se vor pierde, vor fi recuperate. Modalitatea de recuperare va fi trimisa și către Inspectoratul Școlar Județean ca mai apoi noi să trimitem către Minister”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Constantin Dincă.