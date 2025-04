elevii de la brukenthal , dezvăluiri despre haosul de după dezinsecție. ,,ne mânca pielea și nu știam de ce” (video)

Elevii de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu încă resimt efectele incidentului produs luni, 28 aprilie, când mai mulți colegi de-ai lor au prezentat simptome precum dureri de cap, mâncărimi ale pielii și erupții cutanate, în urma unei acțiuni de dezinsecție desfășurate în școală. Direcția de Sănătate Publică a confirmat ulterior că au fost utilizate substanțe avizate, dar a atras atenția asupra unei posibile lipse de igienizare corespunzătoare după aplicarea acestora. (DETALII AICI)

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mai mulți elevi de la Colegiul Brukenthal s-au simțit rău luni după-amiaza, din cauza lipsei de igienizare corespunzătoare după aplicarea substanțelor folosite pentru dezinsecție. „Luni, când am ieșit în pauză, am văzut salvare, ambulanță, pompieri în curtea școlii și după aceea am auzit de la niște colegi că e ceva. Țeavă spartă de gaz sau s-au găsit ceva substanțe? N-a fost sigur până acum, dar de fapt am auzit că a fost din cauza la niște substanțe pentru insecte”, a spus o elevă. Aceasta a povestit că un coleg din clasa ei a avut o reacție cutanată, dar în rest, în clasa lor nu au fost alte probleme.

Sebastian, elev în clasa a VI-a B, a descris simptomele prin care a trecut. „Oamenii au curățat cu foarte mult clor și pe unii copii i-a afectat. Eu am avut mâncărimi la nivelul feței, mă ardea pielea și aveam bube pe corp. Primele simptome au apărut luni, după ce am ieșit din școală din cauza evacuării și am fost băgați înapoi. Am anunțat-o pe profesoara de germană și m-a trimis la secretariat. Marți am aflat pe grupul de WhatsApp de la doamna dirigintă că nu o să facem ore pentru că DSP a închis școala. Mi-a fost frică să mă întorc, dar aveam un test la matematică”, a spus acesta.

Vlad, un alt elev de la Brukenthal, spune că zvonurile au circulat rapid printre elevi. „Am auzit că a fost deratizare și că nu au curățat bine băncile. Am mai auzit și că s-a spart o țeavă de gaz sau că e ceva contagios. Un coleg de-al meu, Iustin, nu mai putea respira. Ieri nu am venit la școală după ce ne-a anunțat diriginta. Azi am venit pentru că am aflat că nu mai e nicio problemă și DSP-ul a decis că se pot ține cursurile normal”, a spus elevul.

Chiar dacă autoritățile au anunțat că situația este sub control și activitatea a fost reluată miercuri, mulți dintre elevii de gimnaziu s-au arătat reticenți. „Unii colegi spuneau că nu vor să vină la școală nici astăzi, ca să fie sută la sută siguri că nu mai sunt riscuri”, a adăugat o elevă.

Reamintim că, în urma anchetei, Direcția de Sănătate Publică Sibiu a transmis că au fost folosite patru substanțe avizate pentru dezinsecție, iar incidentul ar fi fost cauzat de un cumul de factori, printre care aerisirea insuficientă și curățarea necorespunzătoare a sălilor.

Citește și: Concluziile anchetei DSP după incidentul de la Colegiu Brukenthal: cumul de mai mulți factori