explicațiile bărbatului care a spart parbrizul unei mașini în trafic la sibiu. „a fost vorba de familie”

Un incident violent a avut loc, luni după-amiază, în traficul din Sibiu. Un bărbat a distrus parbrizul unui autoturism, fiindcă i-a bănuit pe doi tineri că i-ar fi ademenit copiii și i-ar fi fotografiat. Sibianul a explicat cum s-a ajuns la această situație, arătând că își asumă tot ce a făcut. „Nu e foarte normală reacția mea, dar a fost vorba de familie”, a spus acesta.

Poliția a fost sesizată luni, în jurul orei 17:00, prin apel 112, de către un bărbat, care a reclamat că, în urmă cu puțin timp, pe strada Gorăslău din Sibiu doi tineri ar fi încercat să îi convingă pe cei doi copii ai săi să urce în autoturismul lor, oferindu-le gume de mestecat. Imediat după apel, a avut loc o urmărire în trafic, iar la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Cernei, bărbatul a blocat autoturismul tinerilor, lovindu-le puternic parbrizul autoturismului.

Conflictul s-a stins la secție, acolo unde bărbatul de 35 de ani și-a spus povestea, iar ceilalți doi tineri au relatata varianta lor. Într-un final, părțile s-au împăcat, iar bărbatul agresiv s-a ales cu o amendă în valoare de 500 lei.

Bărbatul explică: „Avea poză cu copilul meu în telefon”

Bărbatul care a fost agresiv în trafic a precizat că își asumă tot ce a făcut și este pregătit să plătească pentru faptele sale. El a mai spus că reacția lui nu a fost „foarte normală”, dar a procedat ca orice părinte care vrea să își apere copiii.

Sibianul a povestit, pentru Ora de Sibiu, că a fost sunat de unul dintre copii, care i-a povestit că doi tineri i-au dat gume și i-au făcut poze. El spune că a venit acasă, a parcat mașina și a intenționat să vorbească cu cei doi. N-a reușit, fiindcă respectivii au demarat în trombă și au plecat. Pentru a-i prinde, a plecat în urmărirea lor.

„Am fost sunat de copil. Copiii mei se jucau la intrare în bloc, acolo pe Gorăslău, iar indivizii erau parcați pe stradă. Ei au mai venit pe acolo, vin și se pun pe avarii, spun că așteaptă pe cineva, dar nu așteaptă pe nimeni. Copiii m-au sunat și mi-au spus că s-au băgat în seamă cu ei, i-au întrebat <<ce faceți, băieți?>>. (…) Eu am parcat mașina, iar copiii m-au văzut și le-au zis că ăla e tati. Nici nu am apucat să ies din mașină, că ei au plecat în trombă. Copiii erau lângă mașină și am filmare. Nu am avut de gând să mă duc la ei să le fac ceva anume, ci doar să îi întreb ce au vrut să facă, de ce vorbeau cu copiii mei. M-am dus după ei, au condus tare, au fugit și peste trotuare, iar în intersecție i-am oprit. Le-am spart parbrizul, apoi ei au fugit iar. Poliția s-a dus după ei, fiindcă au încercat să fugă. Nu trebuia să fugă dacă nu erau vinovați”, a povestit bărbatul.

Bărbatul a mai precizat că a devenit violent fiindcă tinerii i-ar fi făcut poză unuia dintre cei doi copii ai săi. Cu toate acestea, reprezentanții IPJ Sibiu au declarat că în telefoanele tinerilor nu au fost găsite materiale foto-video cu minorii. „În telefonul unuia dintre ei a fost găsită o poză cu fiul meu. Era în albumul cu fotografii șterse. E adevărat, poza era blurată, fiindcă mișcase telefonul. S-a dat jos din mașină și i-a zis celui mic să vină încoace ca să îi facă poză. La secție a recunoscut și a zis că a făcut-o fiindcă era frumușel copilul. Ce discuții poți să ai tu la 18 ani cu doi copii de 5 și 8 ani?”, a povestit bărbatul.

De asemenea, a mai precizat că își asumă tot ce a făcut, fiindcă a vrut să își apere copiii. „Eu îmi asum ce am făcut și în momentul în care va trebui să plătesc, vor plăti orice ar fi. Nu e foarte normală reacția mea, dar a fost vorba de familie. Dacă mă înjurau pe mine, înghițeam, dar e vorba de copii. Nu permit asta. Nu m-am dus degeaba după ei”, a mai arătat bărbatul. Cât despre copiii lui, bărbatul spune că sunt bine. „Au fost un pic speriați, dar le-am explicat totul și ei înțeleg. Da, am greșit, pe de-o parte, dar îmi asum. Dacă va fi să le plătesc parbrizul, nu e nicio problemă”.