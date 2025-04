romgaz a “pompat” aproape 4 miliarde de lei către statul român

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz a raportat o contribuție totală de aproximativ 3,88 miliarde lei către Guvernul României în 2024, conform unui raport oficial remis miercuri Bursei de Valori București. Aceasta sumă include impozitele și taxele percepute asupra venitului, producției și profiturilor, excluzând impozitele pe consum, precum TVA-ul și impozitele pe venitul personal.

Conform documentului, impozitele pe venit, producție și profit au totalizat 3,286 milioane lei, în timp ce redevențele plătite au ajuns la 584,5 milioane lei. Taxele de licență, închiriere și alte taxe aferente licențelor și concesiunilor au fost de 18,088 milioane lei, scrie Agerpres.

Romgaz, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul gazelor naturale și energiei electrice din România, are ca principale activități explorarea geologică pentru descoperirea de noi zăcăminte gazeifere, producția de gaz metan și furnizarea de energie electrică. Statul român deține pachetul majoritar de acțiuni, cu o participație de 70,0071% din capitalul social al companiei.

De asemenea, acțiunile Romgaz sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București din noiembrie 2013, iar GDR-urile emise de The Bank of New York Mellon sunt disponibile pe Bursa de Valori Londra.

Această contribuție financiară semnificativă subliniază rolul esențial al Romgaz în susținerea bugetului național și în dezvoltarea sectorului energetic al României.