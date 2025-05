optimism la csu sibiu la startul play-out-ului. ”asta e secretul nostru”

Baschetbaliștii de la CSU Sibiu dispută joi, de la ora 19.00, în Sala Transilvania primul meci din seria play-out-ului Ligii Naționale, cu CSM Galați.

Duelul din play-out-ul Ligii Naționale de baschet masculin, CSU Sibiu (locul 11) – CSM Galați (locul 14) se dispută în sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri”. Primele două jocuri vor fi programate joi și sâmbătă în Sala Transilvania, tot Sibiul urmând a găzdui și un eventual meci decisiv.

După evoluțiile foarte bune din ultima perioadă, când ”vulturii” au arătat ca o echipă de play-off, CSU este favorită în duelul cu Galațiul. Antrenorul sibienilor, Tomas Rinkevicius spune că principala problemă va fi rotația scurtă a echipei sale, în decursul a două jocuri în interval de trei zile. Tehnicianul nu poate conta pe pivotul Alex Gross, operat recent la genunchi.

“Galațiul are un roster complet acum, cu poziții bine echilibrate, începând de la guarzi, care pot prelua rolul de lideri în echipă și, bineînțeles, pivoții lor, care sunt puternici sub panou. Deci, au mai multe arme pe care le pot folosi în timpul unui meci și constituie un oponent periculos, fără îndoială. Am avut două meciuri dificile împotriva lor în acest sezon, dar a fost o istorie cu totul diferită, cu loturi diferite. Ne-am pregătit pentru această serie cât am putut de bine. Cum am spus și înaintea ultimelor partide din sezonul regular, pentru noi cel mai important a fost să avem toți sportivii sănătoși și să îi recuperăm cât mai bine, de la meci la meci, special pentru această perioadă în care timpul între meciuri este tot mai scurt, ceea ce pentru rotația noastră a fost o provocare de fiecare dată și mai dificilă. Acum vor fi două meciuri în trei zile și iarăși nu va fi ușor, pentru că sunt convins că nici ei nu vin la plimbare. Am încercat în pregătirea acestui play-out să fim cea mai bună versiune a noastră și să menținem toți sportivii concentrați să dea pe teren tot ce pot. Sper să arătăm pe teren că ne putem impune fără emoții. Invit minunații noștri suporteri să ne fie din nou alături, în sala noastră, cum au fost tot sezonul, pentru că eu cred că ei sunt principalul nostru atu, puterea noastră în ei se sprijină”, a declarat Tomas Rinkevicius pentru ProBaschet.

Liderul echipei sibiene, americanul Jalon Pipkins este din nou pregătit să umple coșul adversarilor. ”Duelul cu Galațiul este foarte important, dar joi este doar primul meci și noi știm asta. Am avut victorii spectaculoase împotriva unur adversari puternici, am depășit cu bine o perioadă dificilă, cred că a fost vorba de jucătorii potriviți și am fost uniți într-un joc colectiv. Sper că Sala Transilvania va fi plină, cele mai bune evoluții ale noastre au fost cu sprijinul fanilor” a spus și Jalon Pipkins.

Biletele pentru meciurile CSU Sibiu – CSM Galați din 1 și 3 mai (ambele la ora 19.00) sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 25 de lei bucata.