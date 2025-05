cele mai promițătoare criptomonede de investit în mai 2025: pregătește-te pentru potențialul bull run!

Bitcoin s-a consolidat în jurul nivelului său cheie de rezistență de 95.000-96.000 de dolari. Joi acesta a atins un maxim de 97.436 de dolari, iar la momentul scrierii acestui text a revenit la nivelul de peste 96.700 de dolari. Criptomoneda prezintă semne ale unei potențiale tendințe ascendente în luna mai. Aceasta este determinată de indicatori cheie favorabili, precum economia minerilor de a nu-și vinde imediat activele, hashrate-ul rețelei, creșterea deținătorilor pe termen lung și a lichidității fiat globale.

În comparație cu prețul înregistrat luna trecută, activul a crescut cu circa 15%. Astfel, sugerează că prețurile ar putea continua să crească în viitorul apropiat. Mai mult decât atât, datele arată o reducere a presiunii de vânzare, dat fiind faptul că deținătorii pe termen lung de BTC au acumulat aproximativ 150.000 BTC în ultimele 30 de zile.

Sentimentele pe piața crypto sunt încă mixte, indicatorul Fear & Greed înregistrând neutralitate de 55 de puncte din 100. De aceea, cei care doresc să adauge active în propriul portofel crypto trebuie să fie în continuare precauți. Unii investitori crypto, însă, profită de aceste condiții pentru a cumpăra cripto valute la un preț avantajos înainte de o potențială creștere în viitor.

În contextul așteptărilor unui potențial bull market în această lună, proiectele aflate în faza de presale reprezintă oportunități unice de investiții. Solaxy și Best Wallet Token, care prezintă și un portofel crypto, oferă investitorilor timpurii acces la tokenuri la prețuri reduse. Totodată, aceștia au posibilitatea de a beneficia de aprecieri importante odată cu listarea pe pieță și creșterea interesului din partea comunității în condițiile unui bull market puternic în industria crypto.

VIZITEAZĂ SOLAXY

ATENȚIE: Investițiile în criptomonede, în special în memecoin-uri, implică riscuri extreme. Poți pierde întregul capital investit. Nu suntem experți financiari sau consultanți licențiați. Conținutul acesta este informațional și nu reprezintă sfat financiar, recomandare de investiție sau încurajare de a cumpăra. Piețele de criptomonede sunt foarte volatile și nereglementate. Îți recomandăm să nu investești niciodată mai mult decât îți permiți să pierzi.

Solaxy ($SOLX) – viitorul scalării pe Solana

Solaxy ($SOLX) este unul dintre cele mai de succes proiecte de presale crypto din 2025. Acesta a reușit să strângă peste 32,7 milioane de dolari de la investitorii timpurii. Dar ce face Solaxy atât de special?

Solana a devenit una dintre cele mai populare rețele blockchain în industrie. Totuși, succesul aduce și provocări. Tranzacțiile devin mai lente și mai scumpe în perioadele de vârf. Solaxy vine cu o promisiune ambițioasă: să construiască primul Layer-2 (L2) pe Solana. Aceasta soluție este creată să rezolve una dintre cele mai mari provocări ale rețelei – congestionarea.

Solaxy vrea să schimbe asta, oferind viteză superioară și costuri reduse prin procesarea tranzacțiilor off-chain (pe layer-2). Tokenul $SOLX este acum disponibil în presale la doar 0,001712 de dolari. Deci o oportunitate rară de a intra într-un proiect cu potențial la un preț extrem de avantajos înainte de listarea publică.

Iată cum ar funcționa tehnologia din spate pentru a înțelege mai bine beneficiile pe care Solaxy dorește să le ofere utilizatorilor Solana:

Tranzacții off-chain – procesează operațiile în afara blockchain-ului principal (layer-1, Solana), reducând încărcătura.

– procesează operațiile în afara blockchain-ului principal (layer-1, Solana), reducând încărcătura. Batch processing – grupează mai multe tranzacții înainte de a le finaliza pe Solana, economisind timp și comisioane.

– grupează mai multe tranzacții înainte de a le finaliza pe Solana, economisind timp și comisioane. DeFi & Gaming – arhitectura modulară ar permite dezvoltatorilor să creeze dApp-uri mai scalabile, perfecte pentru aplicații financiare sau jocuri blockchain.

Dar cel mai interesant? Interoperabilitatea. Solaxy plănuiește să creeze un pod între Solana și Ethereum, astfel, ar permite transferuri între cele două rețele. Asta înseamnă lichiditate din Ethereum + viteza Solana = o combinație perfectă pentru investitori!

Cum se cumpără tokenurile $SOLX?

Dacă Solaxy își va ține promisiunile, aceasta ar putea atrage multe proiecte pe platforma sa L2, crescând și mai mult valoarea tokenului $SOLX. Presale-ul Solaxy este în plină desfășurare, iar investitorii pot cumpăra $SOLX folosind ETH, USDT, BNB sau un card bancar (pentru care, totuși, este nevoie și de un portofel crypto).

De asemenea, dacă vrei să ții tokenurile direct într-un portofel crypto sigur, non-custodial, Solaxy este disponibil și pe aplicația Best Wallet. Un portofel crypto bun este esențial pentru orice investitor serios, iar Best Wallet oferă o experiență simplă și securizată. Pe acesta îl vom analiza mai jos.

Best Wallet Token – portofelul crypto multi-chain și tokenul nativ $BEST

Best Wallet este un portofel crypto care câștigă tot mai multă încredere în domeniu ca o soluție inovatoare pentru navigarea spațiului crypto și gestionarea criptomonedelor într-un singur loc. Iar pentru a profita la maxim de toate avantajele lui, ai nevoie de $BEST, tokenul nativ scos în pre-vânzare. Acesta are scopul să transforme Best Wallet dintr-un portofel crypto obișnuit într-una dintre cele mai puternice unelte din industrie.

VIZITEAZĂ BEST WALLET TOKEN

Best Wallet oferă o aplicație de portofel crypto super intuitivă, sprijină peste 1000 de criptomonede, cu acces la 60 de blockchain-uri. Fie că vrei să cumperi BTC, ETH, sau vrei să investești în proiecte noi înainte de lansare la publicul larg, totul este la un click distanță. Aplicația include și un DEX propriu, care oferă lichiditate din peste 200 de protocoale descentralizate.

$BEST – cheia către beneficii extraordinare

Deținând $BEST, utilizatorii nu doar au un token care poate fi tranzacționat, ci și ușă spre avantaje unice. De exemplu:

Taxe reduse la tranzacționarea directă din portofel crypto.

Recompense din staking. În prezent, utilizatorii au acces la un APY de 125%.

Drept de vot asupra deciziilor de viitor privind proiectul.

Acces la proiecte noi aflate în prevânzare prin launchpad.

Acest portofel crypto, însă, nu se oprește aici. Cu planuri pentru card crypto debit, agregator de staking și galerie NFT, Best Wallet construiește un ecosistem complet. Deci, nu este de mirare de ce portofelul a reușit să atragă peste 11,9 milioane de dolari în presale, și o bază solidă de peste 250 de mii de utilizatori lunar, într-un timp relativ scurt.

Indiferent dacă ești începător sau experimentat, $BEST îți oferă utilitate reală, venit pasiv și putere de decizie într-un proiect în creștere. Tokenurile pot fi cumpărate prin intermediul paginii de presale dacă folosești un portofel crypto diferit. Sau direct din aplicație dacă dorești să utilizezi portofelul Best Wallet. Totuși, înainte de a investi într-un proiect este foarte important să înțelegi riscurile asociate și să te documentezi bine pentru a lua o decizie bazată pe argumente reale și nu pe FOMO.