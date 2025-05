primăria a publicat „lista rușinii”. psd sibiu, instituții publice și hoteluri precum hilton, printre debitori

Direcția Fiscală Locală Sibiu a făcut publică lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante către municipalitate. Pe „lista rușinii” se numără Hilton, Ramada, dar și PSD, Biblioteca Astra și DGASPC.

Direcția Fiscală Locală Sibiu a publicat lista debitorilor, persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restanțe la data de 31.03.2025 și neachitate până la data întocmirii listei pentru creanțe restante mai mari de 1.000 lei.

Printre numele care se regăsesc în această listă figurează companii cu vechime și reputație pe plan local, însă majoritatea dintre ele figurează ca fiind în reorganizare juridică sau în faliment. Astfel, misiunea agenților fiscali sibieni pare a fi una imposibilă când vine vorba de recuperarea acestor creanțe. În total, este vorba despre 734 firme datornice.

Instituții publice, hoteluri, restaurante, printre debitori

Pe lista debitorilor actualizată de Direcția Fiscală Locală se regăsesc companii din industria hotelieră. Printre acestea General Hotel Group SRL, adică Ramada, care are o datorie totală de 789.278,93 lei, dar și Palace Dumbrava SRL, adică Hilton, care are o datorie totală de 726.940,65 lei. Și Parc Hotel Arini SRL se regăsește pe listă, cu datorii de 69.939,89 lei. De asemenea, hotelul Perla Păltinișului are o datorie de 3.895,12 lei. În același timp, pe lista debitorilor se numără și firme din domeniul alimentar, precum La doi bucătari SRL, cu o datorie de 4.094,25 lei și ADI&NICOL SRL cu o datorie de 6.240,50 lei.

Printre debitori se numără și instituții din Sibiu, cum ar fi Biblioteca Astra cu o datorie de 1.168,30 lei, dar și DGASPC Sibiu, cu datorii de 2.659,29 lei. De asemenea, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir are o datorie fiscală de 27.517,45 lei.

Chiar și o formațiune politică apare pe lista rușinii. Este vorba despre Partidul Social Democrat (PSD), cu o datorie de 3.059,29 lei.

Printre debitorii cu datorii mari la Direcția Fiscală Sibiu se numără Areca Business Center SRL cu 366.286,60 lei, Inter Complex SA cu 259.634,08 lei, Vitema SA cu 243.968,70 lei, Trans-Montana SRL cu 219.744,96 lei, Ordis SRL cu 162.968,71 lei, Simeron SA cu 147.462,36 lei, Cibin Development SA cu 133.765,23 lei și Hattrick Office SRL cu 109.092,30 lei.

Lista completă poate fi consultată AICI.