măldărășanu recunoaște negocierile cu rapid. ”au fost mereu...”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a recunoscut public a finalul jocului de la Galați discuțiile cu Rapid București și a anunțat că va lua o decizie la finalul sezonului.

Aflat în pline negocieri de prelungire a contractului cu FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu este în discuții și cu Rapid București, clubul său de suflet.

”Nu vorbim de discuții. Am încercat să fiu detașat de tot ce se spune, tot ce se scrie, pentru că e un final de sezon greu. Încerc să fiu concentrat, pentru că nu e bine nici pentru jucători, pentru că văd toate știrile astea. Tot timpul au fost discuții prin interpuși sau terți, apare că se dorește, se vrea….probabil pe lista Rapidului am fost mai mereu, că am fost al doilea, al treilea, al patrulea, nu știu. Mă face să cred că am muncit bine și sunt pe drumul cel bun în momentul când sunt pe buzele unor echipe, mai mult nu pot să spun nimic. Aștept să se termine sezonul, sper să se termine bine și apoi o să iau o decizie” a declarat Marius Măldărășanu la flash-interviul de la finalul meciului de la Galați.

”99% e meritul lui Căbuz”

În privința meciului cu Oțelul, Marius Măldărășanu a subliniat aportul decisiv al portarului Căbuz, care a făcut diferența la Galați. ”Am văzut teamă în prima repriză și nu-mi place. Sunt convins că toți își doresc să joace finala și ei trebuie să mă pună în dificultate să aleg primul 11, dar n-am câștigat dueluri, n-am făcut efortul pe care trebuia să-l facem. Al patrulea jucător pe care trebuia să-l schimb era Murgia, nu Biceanu, dar nu l-am scos pentru că el duce 90 de minute. Mă bucur, totuși, că au avut o reacție bună, am marcat două goluri, însă merit mare pentru Căbuz, 99% e victoria lui” a mai spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt a câștigat duminică la Galați, scor 2-1 și a urcat pe primul loc în play-out. Echipa sibiană va juca pe 14 mai și finala Cupei, cu CFR Cluj.