evenimentul primăverii în românia: zece ani de dirty nano cu invitați de marcă și un show total!

Când spunem muzică bună și DJ de top din România, pe noi sibienii ne duce inevitabil gândul la DIRTY NANO. Cu siguranță că show-urile celor doi DJ, Tinu Vidaicu și George Hora, rămân de departe inegalabile. Și pentru că împlinesc 10 ani de existență, Dirty NANO au pus la cale un adevărat spectacol. Totul se întâmplă pe 10 mai la Cluj Napoca.

DIRTY NANO fac spectacol oriunde merg. Mărturie stau sutele de ”performance-uri” din toată țara, iar nouă sibienilor ne vin în minte, serile memorabile de la Backyard.

Până să vină din nou la Sibiu, Tinu și George au pus la cale un show de zile mari, la Cluj Napoca.

Care e ocazia? Simplu! Dirty Nano atinge o performanță cu care nu credem că se pot lăuda prea mulți DJ de pe la noi de prin România.

”Sărbătorim 10 ani de DIRTY NANO pe 10 mai, la BT Arena Cluj-Napoca! Alături de prieteni din toată România, vom trăi petrecerea deceniului. Vino să ducem împreună spectacolul la absolut și să facem acest moment să dăinuiască forever! Vom dezvălui curând cele mai mind blowing surprize ale acestui eveniment!”, anunță Dirty Nano.

Nici nouă nu ne vine să credem că au trecut deja 10 ani din istoria DIRTY NANO.

Parcă mai ieri am ascultat pentru prima dată piesele ”strunite” de către George Hora și Tinu Vidaicu.

Desigur că de la un an la altul, cei doi au scos pe bandă rulantă zeci de remixuri, iar mix-urile lor au strâns milioane de vizualizări în youtube și pe celelalte platforme de streaming.

”Invitat”, ”Înainte să ne fi născut”, ”N-aud”, ”Insula” sau ”Pas cu Pas”, sunt doar câteva din piesele care au făcut furori dealungul ultimilor 10 ani, atât în România, cât și în cluburi celebre din străinătate.

Show unic în România. Vin Aaron Sevilla și James Hunter!

Am tras sforile și am aflat ce vor să facă băieții de la DIRTY NANO la Cluj Napoca.

Tot ce vă putem spune este că nu va fi doar un ”show-performance”. Va fi un adevărat spectacol!

Și pentru că se împlinesc 10 ani de DIRTY NANO, pe 10 mai, la BT Arena din Cluj Napoca, vin invitați pe măsura sărbătorii.

Va fi așa cum îi place lui Tinu să spună, ”petrecerea deceniului”!

La platane pe lângă DIRTY NANO, vor fi Aaron Sevilla, Merzzy, Andi Moisescu, Pado & Belu, John Trend și mulți alții. Un moment special al show-ului este susținut de celebrul James Hunter, cel care prezintă hit-ul ”Carina” pentru prima dată live în România.

Tinu Vidaicu: ”Va fi un show maraton. O adevărată nebunie!”

”Evenimentul are două părți. Prima începe de la ora 20:00, iar cea de a doua de la ora 1.00. Prima parte este un adevărat spectacol, iar cea de a doua este party. O adevărată nebunie și un adevărat maraton. O să fie un adevărat show plin de dopamină pentru că alături de noi pe scenă vor fi artiștii cu care am creat muzică. James Hunter vine pentru prima dată în România și va cânta alături de noi piesa ”Carina”, LIVE! După prima parte plină de emoții și suspans, urmează partea a doua când o dăm pe ”dj-ială” cu Aaron Sevilla, Merzzy și mulți alții”, ne-a explicat Tinu Vidaicu.

Inevitabil l-am întrebat de ce au ales Clujul și nu Timișoara de exemplu. Am primit și răspunsul, logic.

”Am ales Clujul pentru că aici este cel mai ușor și rapid de ajuns, din orice oraș”, a mai spus Tinu.

Bilete de la 119 lei

Prețul biletelor la show-ul DIRTY NANO din 10 mai începe de la 119 lei plus taxe pentru cele pe scaune și de la 149 lei plus taxe pentru ”general acces”, dar ar fi bine să vă procurați din timp, pentru că deja mare parte din ele se epuizează de la o zi la alta.

Desigur că este și o zonă VIP, iar acolo prețul unui bilet este de 299 lei plus taxe.

Dacă doriți să vă cumpărați bilete o puteți face de aici: https://m.iabilet.ro/bilete-cluj-napoca-dirty-nano-x-10-years-anniversary-109667/

Accesul este permis doar persoanelor peste 18 ani. Cine dorește să rezerve și o masă, o poate face la numărul de telefon 0759 413 839.