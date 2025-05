cum își explică primarii din județul sibiu voturile pentru george simion: „a fost un vot de revoltă”

George Simion (AUR) a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale în toate comunele și orașele din județul Sibiu, cu excepția municipiului Sibiu și comunelor Șelimbăr și Alțâna. Chiar și acolo unde localitățile sunt conduse de edili de la PNL și PSD, candidatul alianței, Crin Antonescu, nu a obținut multe voturi. În acest context, cu o finală prezidențială între Simion și Dan, primarii din județ așteaptă directive de la centru pentru a stabili dacă îl vor susține pe vreunul dintre cei doi candidați.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale a avut o victorie categorică în județul Sibiu. George Simion a fost votat de peste 70.800 de sibieni, iar în două localități a câștigat cu peste 70 la sută din voturi. Nicușor Dan, deși a luat capitala județului și Șelimbărul, în micile orașe și în comune nu a primit multe voturi. Crin Antonescu, candidatul comun al alianței PNL-PSD-UDMR, a reușit să câștige doar la Alțâna. (DETALII AICI)

Cum s-a votat în județ:

George Simion (70.877 voturi) – 39,34% Nicușor Dan (51.737 voturi) – 28,72% Crin Antonescu (30.856 voturi) – 17,13% Victor Ponta (16.684 voturi) – 9,26% Elena Lasconi (5.387 voturi) – 2,99% Lavinia Șandru – 1.272 voturi Daniel Funeriu – 1108 voturi Cristian Terheș – 916 voturi John Ion Banu Muscel – 564 voturi Sebastian Popescu – 467 voturi Silviu Predoiu – 298 voturi

Astfel, cu o finală între George Simion și Nicușor Dan, este curios ce vor face primarii din județul Sibiu în următoarele săptămâni. Unii nu își explică acest rezultat, pe când alții consideră că românii și, implicit, sibienii vor o schimbare. „Schimbarea asta nu o să fie benefică”, a concluzionat un edil sibian.

„Rupeau pliantele cu Antonescu în două”

Acolo unde, în vară, la alegerile locale, primarii PNL au fost votați de cetățeni și le-au câștigat încrederea, la alegerile prezidențiale de duminică a câștigat George Simion. Candidatul comun al alianței, Crin Antonescu, n-a avut mare succes. Edilii, pe de o parte, nu își explică rezultatul votului, iar pe de altă parte, consideră că electoratul n-a avut încredere în această alianță.

Dumitru Nuțu (PNL), primarul comunei Moșna, spune că oamenii nu mai au încredere în nimeni. Drept dovadă, deși el a fost votat la alegerile locale, candidatul Crin Antonescu nu a reușit să ia nici măcar jumătate din voturile lui. George Simion a avut 67,94% din voturi aici, pe când Crin Antonescu doar 13,85% din voturi. „Așa a fost atunci viziunea oamenilor, în iunie, când m-au ales. Față de campania trecută, acum n-am reușit să îi convingem. Pliantele cu mine și Crin Antonescu le rupeau în două. Eu cred că nu mai au încredere în nimeni sau o fac în ciudă. Când te afli la guvernare, nu toate sunt cu miere, mai sunt și cu piper, iar gradul de îmbuibare și de sărăcie spune multe. În rest, nu am cum să explic, diferența este extraordinar de mare între Simion și Antonescu. Nici măcar jumătate din voturile mele nu le-a luat (n.red.: Crin Antonescu). Încă nu a discutat nimeni nimic, nu s-au terminat discuțiile la București. Vom vedea. Lumea zice că oamenii nu știu să facă, să dreagă, dar ei știu bine ce le trebuie. Gradul de informare a crescut mult, iar ei nu mai ascultă de oameni, iar campania negativă, e tot campanie. Părerea mea este că partidul a mai trecut prin furci și până la urmă și-a revenit”, a spus Dumitru Nuțu, primarul comunei Moșna.

La Avrig, spre exemplu, acolo unde în vară Adrian David (PNL) a fost reales în funcția de primar, Crin Antonescu a fost pe locul 3, cu doar 12,27% din voturi. Simion a avut 51,6% din voturi aici, iar Nicușor Dan, 20,36%. Edilul consideră că votul a fost unul de revoltă față de actuala clasă politică. El este optimist că, în turul al doilea, situația va fi diferită, argumentând că, duminică, prezența la vot a fost mică. Adrian David se numără printre primarii care au declarat public că vor susține, în cursa prezidențială, un candidat „pro-occidental”.

„Nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat. Așa a fost opțiunea oamenilor. Ei sunt acum mai secretoși, nu mai împărtășesc opțiunile de vot. Prezența nu a fost tocmai mare și am avut extrem de multe liste suplimentare, undeva la 15% voturi pe listele suplimentare. Și acolo s-a putut influența rezultatul, au venit mulți turiști la vot, s-au înghesuit la două secții. Eu cred că rezultatul va fi diferit în turul 2, în sensul că va fi o prezență mai mare la vot. Prezența localnicilor a fost relativ scăzută, potențialul este mult mai mare. Cred că rezultatul va fi schimbat și asta nu înseamnă neapărat că oamenii își vor reorienta poziția, dar cei care au stat acasă, au stat din alte motive. Probabil că da, ascultând decizia partidului, mă voi implica în campania electorală pentru forțele de dreapta pro-occidentale. Atât cât putem influența, căci se dovedește că implicarea politicului nu este neapărat benefică. Acesta este un vot de revoltă împotriva clasei politice”, a spus Adrian David, primarul orașului Avrig.

Primar: „Pe mine nu mă reprezintă niciunul”

Primarul din Apoldu de Jos, acolo unde Simion a câștigat cu 50,7% din voturi, iar Crin Antonescu a avut un procent de 17,51 și Nicușor Dan un procent de 15,09, consideră că oamenii din comună nu au avut încredere în candidatul comun. El spune că efectele rezultatului primului tur deja se văd, iar situația nu va fi tocmai roz în următoarea perioadă din punct de vedere economic. În ceea ce privește susținerea lui față de unul dintre cei doi finaliști, primarul PSD spune că nu se simte reprezentat de niciunul dintre ei.

„Nu a avut lumea încredere în candidatul comun. Toată lumea vrea schimbare, dar schimbarea asta nu o să fie benefică. Eu azi trebuia să fiu la Ministerul Dezvoltării pentru extinderea canalizării în comună. Nu am mai fost, pentru că nu mai avem Guvern. Efectele deja se văd. Nu cred că oamenii mai pot fi convinși să voteze un anumit candidat, fiindcă ei vor schimbare. Când eram pădurar, eu aveam o vorbă: schimbarea șefului, bucuria prostului. Nu știm cum va fi, dar bine nu va fi. Eu nu voi direcționa susținerea către niciunul dintre candidați, pentru că nu mă reprezintă niciunul”, a precizat Ioan Florin Barbu, primarul din Apoldu de Jos.

În comuna Jina, George Simion a avut 676 de voturi, cu un procent de 65,44%, Crin Antonescu a avut 271 de voturi, cu un procent de 26,23%, iar Nicușor Dan a avut 25 de voturi, cu un procent de 2,42%. Edilul PSD, Vasile Gheorghe Beschiu, consideră că, spre deosebire de alegerile locale, acolo unde alegătorii votează omul, la alegerile prezidențiale, ei votează partidul. El spune că rezultatul nu l-a surprins, căci știa că localnicii tind să pună ștampila pe AUR. Beschiu a decis să nu facă campanie pentru niciunul dintre cei doi candidați în următoarele două săptămâni. „Fiecare votează cum vrea. Eu consider că, indiferent la ce partid ești, la alegerile pentru primar, fiecare votează omul, și nu partidul. De aceea la locale eu am fost votat, iar acum candidatul comun nu a fost votat. Pentru mine nu a fost o surpriză, pentru că la noi, chiar și acum 4 ani, AUR a câștigat la Parlamentare. Eu nu cred că votul oamenilor a fost influențat de alianță, de faptul că a fost un candidat comun. De acum, fiecare să facă cum consideră, eu nu încerc să fac campanie, nu mai este de la mine, nu am interes. Pentru mine, indiferent cine iese, important e să fie bine pentru toți”, a precizat Vasile Beschiu, primarul comunei Jina.

Pe de altă parte, primarul PSD Vasile Budin de la Poplaca consideră că este devreme să se pronunțe asupra susținerii unuia dintre candidați. Nici el nu își explică rezultatul alegerilor. „Păi eu știu ce s-a întâmplat? Nu v-aș putea spune. În campanie se promite una, iar dupaia se face alta. La noi nu a fost cu TikTok-uri, campania noastră a fost direcționată spre votantul respectiv. Nu v-aș putea spune ce se va întâmpla, cum vor vota oamenii. Diferența dintre Crin Antonescu și Nicușor Dan, la noi la Poplaca, a fost de doar 8 voturi. Ultima săptămână dinainte de alegeri va fi decisivă. Vom vedea ce ne recomandă de la vârfuri. Am văzut că liberalii s-au direcționat spre domnul Nicușor Dan. Eu cred că e cam devreme să zicem pe cine susținem, pentru că numai ce s-a finalizat turul 1, domnul Marcel Ciolacu și-a depus demisia. Rămâne să vedem săptămâna viitoare, sigur va fi direcționată vreo idee”, a precizat Vasile Budin, primarul din Poplaca.

Primar: „Noi îl susținem”

În orașul Cisnădie, condus de un primar de la USR, a câștigat, de asemenea, George Simion, având 3.578 de voturi. Pe următoarea poziție s-a clasat Nicușor Dan, cu 3.555 de voturi, iar pe locul 3 a fost Crin Antonescu cu 1.246 de voturi. Elena Lasconi a obținut 419 voturi. Edilul Mircea Orlățan a adoptat poziția partidului din care face parte și îl va susține în continuare pe candidatul independent Nicușor Dan. El este convins că, în turul 2, Dan îl va învinge pe Simion la Cisnădie.

„Noi suntem unul dintre partidele care susțin această candidatură independentă a lui Nicușor Dan. Ne facem treaba în continuarea în această direcție. În Cisnădie nu ne facem probleme, sunt voturi care vor pleca de la Elena Lasconi, multe și de la Crin Antonescu către Nicușor Dan. Nu ne facem probleme că aici va avea mai puține voturi decât George Simion. Cu toate acesta, respectăm fiecare opțiune exprimată. Poziționarea noastră, USR, și a mea, e clară, îl susținem pe Nicușor Dan”, a precizat Mircea Orlățan.

În cel de-al doilea municipiu al județului, la Mediaș, George Simion a avut 39,73% din voturi, Nicușor Dan 25,11% din voturi, iar Crin Antonescu 19,58% din voturi. Edilul Gheorghe Roman (PNL) speră ca mesajul românilor să fie înțeles de coaliția de guvernare, iar alegerile să nu dezbine oamenii. El nu a arătat, în mod public, dacă și pe cine va susține în turul 2. „Dragi medieșeni, vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la vot duminică, 04 mai 2025. Îmi exprim speranța că, în perioada următoare, coaliția aflată la guvernare va înțelege, în cele din urmă, mesajul transmis de români și că fiecare partid va lua măsurile care se impun. Este important ca alegerile politice, oricare ar fi ele, să nu ne dezbine și să nu creeze ură între noi. Îmi place să cred că oricare ar fi simpatiile noastre politice vom rămâne uniți atunci când este vorba de obiectivele majore ale orașului nostru”, le-a transmis primarul Mediașului localnicilor.