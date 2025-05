doi dintre jucătorii lui fc hermannstadt au evoluat și în finala din 2018. ”acum va fi altceva” (foto)

Portarul Cătălin Căbuz (28 ani) și fundașul Ionuț Stoica (37 ani) sunt cei doi jucători de la FC Hermannstadt din actualul lot care au jucat în finala Cupei României și în 2018, 0-2 pe Arena Națională cu Universitatea Craiova.

Abia promovată în Liga 2, FC Hermannstadt a fost revelația Cupei în 2018, echipa antrenată atunci de Alex Pelici ajungând surprinzător până în finala competiției. Atunci cupa se disputa în sistem eliminatoriu și FC Hermannstadt a câștigat cu Industria Galda de Jos (3-1), Juventus București (2-0), FC Voluntari (1-0 după prelungiri) și marea surpriză, FCSB (3-0). În semifinale, sibienii au eliminat după o dublă manșă pe conjudețeana de Liga 1, Gaz Metan, 1-0 acasă și 3-2 la Mediaș.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Reputatul antrenor Viorel Hizo a fost ambasadorul din partea lui FC Hermannstadt și a prezentat publicului de pe Arena Națională trofeul Cupei înaintea meciului.

CITEȘTE ȘI: Drumul Sibiului până în finala Cupei României. Un jucător a fost integralist în cele 7 meciuri

FC Hermannstadt a început meciul mai bine, a ajuns în preajma porții oltene și a avut o primă ocazie la capul lui Dîlbea, la care Blănaru nu a ajuns să devieze mingea în poartă.

Gustavo a deschis scorul în minutul 30 pentru Universitatea cu un șut bine plasat de la 16 metri, la prima execuție periculoasă a oltenilor.

Craiova a reușit să înscrie pentru 2-0 în minutul 58, după ce Băluță a scăpat singur cu Căbuz și apoi i-a pasat lui Mitriță, care a îndeplinit o formalitate.

Căbuz: ”Nu ne gândeam că vom ajunge în finală”

A fost 2-0 pe Universitatea Craiova în finala cu FC Hermannstadt, dar a fost un sezon de excepție pentru sibieni, care au reușit și promovarea în prima ligă. O altă echipă din județ, Flacăra Mediaș mai jucase și ea finala Cupei în 1951, când a cedat cu CCA București.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Portarul lui FC Hermannstadt, Cătălin Căbuz spune că în 2018, sibienii nici măcar nu se gândeau că vor juca finala. Acum, însă, finala cupei a fost unul dintre obiectivele echipei de pe malul Cibinului.

”Nu ne gândeam atunci că o să ajungem în finala cupei, eram și în Liga 2, cupa nu era un obiectiv, este o diferență mare față de ce este acum. Eu zic că la momentul acela am făcut maxim, îmi amintesc și acel 3-0 cu FCSB pe zăpadă…Acum cred că avem șanse mult mai mari față de atunci, nu e diferența aceea de eșaloane, șansele sunt egale, se poate întâmpla orice. Suntem foarte motivați, avem încredere foarte mare că putem aduce Cupa la Sibiu” spune sibianul Căbuz.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Antrenorul Măldărășanu va avea o misiune dificilă în a decide portarul titular în finala de la Arad, după ce Muțiu a fost integralist în jocurile lui FC Hermannstadt în cupă.

”Noi facem ce ține de noi, Mister decide cine joacă, dar nu contează cine intră, important e să aducem cupa la Sibiu. Eu am stat doar 2-3 luni la CFR Cluj, e un meci normal, în care trebuie să dai totul ca să câștigi. Ar fi primul trofeu pentru mine, de asta te apuci de fotbal, să câștigi trofee. Dacă câștigăm play-out-ul și cupa, este un sezon reușit din toate punctele de vedere” a mai afirmat Cătălin Căbuz, care a apărat excelent în ultimul joc al sibienilor, cel de la Galați.

Ionuț Stoica: ”Nu era presiune atunci”

Fundașul Ionuț Stoica își amintește și el cu drag de evenimentul de pe Național Arena din mai 2018 și speră să câștige primul trofeu al carierei.

”Au fost mulți sibieni, eram dezinvolți, eram o echipă din Liga 2, am mers să jucăm, a fost o bucurie pentru noi, nu era o presiune. Atunci era o diferență destul de mare de valoare, Craiova avea o echipă bună. Acum suntem o echipă cu experiență la Liga 1, dar nu va fi ușor. Alături de promovări, este cea mai frumoasă amintire, dar finalele e bine să le și câștigi, nu doar să le joci. Avem șansa noastră, va fi un singur meci, întâlnim o echipă bună, CFR, ne jucăm șansa, ne dorim mult să câștigăm trofeul, pentru Sibiu ar fi ceva frumos” a spus vâlceanul Ionuț Stoica.

”Cel mai emoționant moment din cariera mea”

Cosmin Călinescu, ofițerul de presă de la FC Hermannstadt și-a amintit cu drag de momentele unice trăite la finala cupei din 2018, când a realizat fotografii de excepție, devenite ulterior virale și pe care acum le-a scos de la nafatlină. Pe 14 mai, Cosmin speră că va realiza alte instantanee de excepție, după finala cu CFR Cluj.

”M-a emoționat foarte mult inițiativa Ora de Sibiu, finala din 27 mai 2018 este cea mai plăcută amintire din cariera mea. Eram atunci un club înființat de 3 ani, eu sunt de la început, din 2015, când eram la Liga 4. Eram un club tânăr, nu aveam maturitatea necesară ca să înțelegem ce s-a întâmplat, pe plan sportiv aveam o echipă foarte bună, formată doar din români, bărbați adevărați, mixt între tinerețe și talent și experiență de luptători, aveam războinici. Căbuz era Under atunci, apoi a confirmat, Ionuț Stoica avea o experiență mare în Liga 2, era Petrișor Petrescu care își dădea viața pe teren și care ne-a fost căpitan mulți ani. A fost o echipă frumoasă, exista o chimie între noi toți, am dat fiecare tot ce era mai bun la acel moment, atunci cred că am făcut cele mai frumoase fotografii, ele au devenit virale” a rememorat Cosmin Călinescu.

”A fost o seară memorabilă”

Responsabilul cu partea media de la FC Hermannstadt își reamintește traseul dificil până la finală al echipei din acel sezon, încununat de un fabulos 3-0 cu FCSB.

”Atunci am înțeles că iubirea mea pentru FC Hermannstadt bate pe cea de oltean pentru Universitatea, echipa aceasta este sufletul meu. Meritam să trăim ce s-a întâmplat atunci, în fiecare interviu pe care îl dădeau băieții și staff-ul, toți foloseau termenul de familie, nu grup sau echipă. Am câștigat respectul fotbalului românesc, Craiovei nu i-a fost ușor, a fost o atmosferă incredibilă, au fost peste 10.000 de sibieni. A fost un parcurs superb, eram abia promovați la Liga 2, am scos deținătoarea trofeului, Voluntari, am scos Gaz Metan în dublă manșă, un retur superb la Mediaș. A fost 3-0 cu FCSB, senzațional acel meci, printre cele mai bune meciuri din istoria echipei. A fost o seară memorabilă pe Național Arena, nimic nu e întâmplator în lumea fotbalului, acum clubul e mult mai matur, s-au făcut multe sacrificii pe plan financiar și personal de către fiecare. Am merita încă un moment de vârf al nostru, acum ne-am consolidat poziția în Superliga și e posibil pe 14 mai să vină acel moment măreț” a mai spus Cosmin Călinescu.

FC Hermannstadt în finala din 2018: Căbuz – A. Coman, Crișan, I. Stoica, Tătar – Dîlbea (Curtean 64), Boboc – Herghelegiu (C. Neagu 69), B. Rusu, P. Petrescu – Blănaru (L. Dumitriu 77). Rezerve neutilizate: T. Niga, C. Pîrvulescu, M. Stancu, C. Danci. Antrenor: Alex Pelici