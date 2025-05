fetiță trimisă acasă de la o grădiniță din sibiu pe motiv că are păduchi. tatăl: „mi-e teamă” (video)

O fetiță de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 din Sibiu a fost trimisă acasă după ce, în urma unui control efectuat de asistenta unității, s-a spus că ar avea păduchi. Părinții au dus copilul la medic, iar concluziile acestuia contrazic decizia grădiniței: copilul nu avea păduchi, ci probleme ale scalpului.

Un tată din Sibiu este revoltat după ce asistenta unei grădinițe i-a pus fiicei sale un diagnostic greșit. Deși i s-a spus că fetița are păduchi, un consult medical a arătat că este vorba doar despre o afecțiune a scalpului. Tatăl susține că nu este prima dată când se face o astfel de greșeală și se teme ca fetița să nu ajungă să fie marginalizată din cauza acestei situații.

„Ieri, grădinița a constatat că fetița mea ar avea păduchi. Ne-am sesizat imediat și am mers mai întâi la medicul de familie, care a spus că este vorba de probleme ale scalpului – are cojițe, dar nu păduchi. Astăzi am mers și la un dermatolog, pe care l-am plătit, iar diagnosticul a fost același. Am venit cu documentul medical la grădiniță și ni s-a spus că oricine poate obține un astfel de document plătit”, a declarat Năstase Cristian, tatăl fetiței.

Tatăl acuză că este a doua oară când copilul său este trimis acasă pe nedrept din același motiv, iar situația pare să se repete nejustificat. „Nu este prima dată. Acum o lună și jumătate am trecut printr-o situație identică. Atunci am înțeles, e omenesc să se greșească. Dar a doua oară devine prea mult și pare că e o obișnuință. Consider că persoanele care fac aceste controale nu sunt suficient de bine pregătite să facă diferența între păduchi și mătreață. Mi-e teamă ca fetița să nu fie marginalizată”, mai spune tatăl.

Părinții spun că intenționează să trimită o sesizare oficială către Inspectoratul Școlar, atât în format fizic, cât și online.

Grădinița nu a oferit explicații

Directoarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 28, prof. Manuela-Ioana Năstase, a refuzat să comenteze incidentul. „Trebuie să discut cu superiorii. Nu pot da detalii”, a declarat aceasta.