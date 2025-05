lungu ricardo - ștefănuț a dispărut de acasă. sunați la 112 dacă îl vedeți

Polițiștii sibieni au declanșat o acțiune de căutare pentru găsirea unui băiat de 14 ani, dispărut din localitatea Cisnădie.

Lungu Ricardo-Ștefănuț, în vârstă de 14 ani, a plecat de acasă sâmbătă, 4 mai, în jurul orei 15:30, și nu a mai revenit. Dispariția a fost anunțată la Poliție în cursul nopții de 5 mai, în jurul orei 02:00, de către mama adolescentului.

Băiatul are 170 cm înălțime, cântărește aproximativ 60 de kilograme, are păr brunet și ochi căprui. La momentul dispariției, purta un hanorac alb cu glugă, pantaloni scurți albaștri și adidași negri. Ca semn particular, Ricardo-Ștefănuț are o cicatrice sub ochiul stâng.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea minorului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune de urgență la 112.