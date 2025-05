mămica din sibiu a încheiat greva foamei după 7 zile de protest. ministerul face control la colegiul „brukenthal”

Oana Corina Rogojanu, mama unei eleve de clasa a XII-a de la un liceu din Sibiu, a încheiat greva foamei după șapte zile de protest în fața Ministerului Educației. Sibianca a primit personal o scrisoare oficială de la ministrul Daniel David și a decis să continue demersul, de acasă, pentru un sistem de educație care respectă legea.

După șapte zile de grevă a foamei, timp în care a ajuns și la spital, Oana Corina Rogojanu, mama unei eleve de clasa a XII-a de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, a anunțat că încheie protestul. Ea va continua însă demersurile de acasă, astfel încât sistemul educațional să respecte legea, iar toți elevii să fie tratați cu demnitate.

Șapte zile de protest extrem

Șapte zile a stat mămica din Sibiu în fața sediului Ministerului Educației din Capitală, fiind hotărâtă să găsească o soluție pentru fiica ei, care învață la o unitate de învățământ cu predare integrală în limba germană, dar unde nu toate materiile sunt predate în limba maternă. Femeia a susținut că, la Colegiul Brukenthal din Sibiu, unde este elevă fiica ei, în an terminal, doar jumătate din materii sunt predate în limba germană, astfel că elevii nu pot fi obligați să susțină examenul de bacalaureat la această materie ca limbă maternă. (DETALII PE LARG, AICI)

Cele 7 zile de protest extrem nu au fost ușoare, însă sibianca nu s-a dat bătută. A ajuns chiar și la spital, dar apoi s-a întors în fața ministerului. Duminică a luat o scurtă pauză, de câteva minute, pentru a merge la vot. „A fost o săptămână intensă. Sâmbătă am fost patru ore la spital. Duminică am continuat protestul, am fost în fața Ministerului, am mers doar la vot”, povestește sibianca.

Sibianca s-a întâlnit cu ministrul Educației. Corpul de control, trimis la Colegiul Brukenthal

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit personal cu sibianca, luni, și i-a înmânat o scrisoare oficială. Conducerea ministerului a admis nevoia unei evaluări sistemice a funcționării liceelor cu predare în limbile minorităților, notează edupedu.ro.

Ministerul a luat act de solicitările femeii și a decis să analizeze felul în care funcționează liceele cu predare în limbile minorităților. Mai mult, a decis să trimită corpul de control la Colegiul Brukenthal.

„Din prima zi urmăresc cu îngrijorare protestul dvs., atât ca psiholog, cât si ca ministru, mai ales în legătură cu potențialul impact asupra stării dvs. de sănătate și asupra familiei. Am cerut secretarilor de stat și secretarului general al ministerului să aibă întâlnirile cu dvs., pentru a ințelege mai bine problema, solicitările și măsurile pe care le putem lua. În continuare, mă adresez și eu direct dvs., spunându-vă personal şi sincer că:

(1) Am înțeles mesajul dvs.! Dincolo de informațiile solicitate din primele zile inspectoratului general, am decis azi, 5 mai 2025, să trimit Corpul de control la unitatea școlară menționată de dvs. și să facem cu regim de celeritate o analiză mai largă a sistemului, pentru a identifica și corecta (inclusiv prin sancțiuni, unde este cazul) astfel de situații potențiale.

(2) Vă spun însă, sincer și direct, că nu putem modifica metodologia de examen de bacalaureat cu câteva săptămâni înaintea începerii acestuia, cu atât mai mult cu cât, dincolo de predictibilitatea normelor juridice, am afecta zeci de mii de copii. Chiar nu pot asuma o asemenea măsură care depășește cadrul legal.

Protestul dvs. a avut deja efectul de a grăbi analiza de sistem si individuală, așa că vă rog să renunțați să vă mai riscați starea de sănătate și să fiți alături de copil și familie în pregătirea pentru bacalaureat”, este scrisoarea semnată de Daniel David, ministrul Educației și Cercetării.

A ieșit din greva foamei

Așadar, în urma discuțiilor purtate cu ministrul Daniel David, sibianca a luat decizia de a încheia acest protest extrem.

„În urma întâlnirii de ieri cu ministrul Educației și a scrisorii oficiale primite, am decis să închei protestul început pe 29 aprilie în fața Ministerului. Consider că această reacție instituțională reprezintă un prim pas spre recunoașterea unei probleme reale, care nu afectează doar o situație individuală, ci o întreagă categorie de elevi din școli declarate cu predare în limba germană maternă. Pentru mine, a fost esențial să atrag atenția asupra faptului că nu poți cere performanță și evaluare în limba germană elevilor fără să le asiguri — conform legii — predarea efectivă în această limbă. Acest demers nu se încheie aici — va continua, cu luciditate și hotărâre, pentru un sistem de educație care respectă legea și tratează toți elevii cu demnitate”, a transmis Oana Corina Rogojanu.

Ea spune că fiica ei va susține examenul de bacalaureat, însă este convinsă că demersul ei va ajuta generațiile viitoare. „Sistemul nu se va schimba acum, înainte de bac, dar s-au deschis niște porți. Fiica mea va da bacul, dar măcar am făcut o treabă bună pentru sistemul de învățământ pentru minorități”, a precizat sibianca.