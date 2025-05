muzeul textilelor din cisnădie intră sub ”umbrela” muzeului național brukenthal

În urma discuțiilor dintre Alexandru Constantin Chituță, directorul Muzeului Național Brukenthal, și Mircea Orlățan, primarul Orașului Cisnădie, Consiliul Local Cisnădie a aprobat, recent, preluarea în comodat a Muzeului Industriei Textilelor.

Astfel, spațiul muzeal va fi gestionat de Muzeul Național Brukenthal, iar acest pas va permite revitalizarea și reorganizarea expozițiilor dedicate tradițiilor și istoriei textilelor din Cisnădie.

„Am dorit preluarea în comodat a Muzeului Industriei Textilelor din centrul orașului Cisnădie pentru a amenaja acolo câteva expoziții. Ne-am înțeles cu domnul primar și am realizat amândoi că este necesar ca spațiul muzeal să fie revitalizat. Am început o colaborare foarte bună cu orașul Cisnădie, am organizat diverse evenimente și am tipărit catalogul Salutări din Cisnădie. Este important să expunem patrimoniul descoperit la Cisnădie și să realizăm o expoziție despre istoria comunității. De asemenea, vom valorifica expoziția textilelor, având în depozitul muzeului Brukenthal piese ce pot fi expuse în acest spațiu”, a declarat Alexandru Constantin Chituță.

Cisnădia are o tradiție deosebită în domeniul industriei textile, fiind un important centru de postăvărit și țesătorie încă din perioada medievală. Vecinătatea cu satele din Mărginimea Sibiului, unde creșterea oilor era o ocupație de bază, a dus la înființarea atelierelor de prelucrare a lânii. În secolele XVIII-XX, aceste ateliere s-au transformat în manufacturi și fabrici, iar în perioada comunistă, Cisnădia devenea un adevărat simbol al industriei textile, cu covoare din lână vândute la nivel internațional.

Muzeul din centrul orașului Cisnădie, situat în incinta cetății săsești, adăpostește o colecție variată de obiecte de uz meșteșugăresc, prezentate într-o ordine cronologică ce reflectă evoluția orașului și a industriei textile din această zonă, până în perioada contemporană, când fabrica de covoare din Cisnădie era încă activă.