perfect doors deschide un nou showroom în sibiu, cu o echipă atentă la detaliile care scapă privirii (foto)

Perfect Doors, magazinul specializat în uși de interior, uși de exterior, uși de garaj și sisteme de închidere Valedo, își extinde prezența în Sibiu și deschide un nou showroom într-o locație modernă, gândită pentru a oferi clienților o experiență completă de consultanță și selecție.

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniu, Perfect Doors vine mai aproape de sibieni. Pe lângă showroom-ul de pe strada Onisifor Ghibu, situat în incinta benzinăriei MOL, magazinul inaugurează un spațiu expozițional nou, pe strada Doamna Stanca, Nr. 7. Deschiderea oficială are loc miercuri, 7 mai, de la ora 14:00.

La noua locație, vizitatorii vor putea descoperi o gamă variată de modele de uși Porta Doors, recunoscute pentru designul modern, calitatea materialelor și funcționalitatea adaptată cerințelor actuale. Clienții interesați vor putea alege dintr-o ofertă bogată de uși de interior, uși de exterior, uși de intrare în apartamente, uși glisante, pliabile sau tehnice, toate realizate cu atenție la detalii și durabilitate.

Perfect Doors este și alegerea unor clienți cunoscuți. Echipa a montat ușile și în locuința Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan, un proiect în care atenția la detalii și calitatea execuției au fost esențiale.

Garanție extinsă: 7 ani de siguranță cu Perfect Doors

Produsele beneficiază de o garanție extinsă de șapte ani – cinci ani oferiți de producătorul Porta Doors, la care se adaugă încă doi ani din partea Perfect Doors, în semn de încredere în calitatea serviciilor oferite. Montajul este realizat de o echipă specializată, care pune accent pe execuția corectă și detaliile care fac diferența.

În showroom poate fi consultat catalogul complet al opțiunilor, iar consultanții Perfect Doors sunt pregătiți să ofere sprijin și recomandări pentru alegerea soluției potrivite fiecărui tip de locuință sau proiect.

Perfect Doors înseamnă mai mult decât un simplu magazin de uși. Înseamnă consiliere, garanție, seriozitate și deschidere către nevoile fiecărui client. Noul showroom este o invitație adresată tuturor celor care își doresc un spațiu modern, sigur și bine construit, începând chiar de la ușă.

Pentru noutăți, campanii și idei de amenajare, cei interesați pot urmări activitatea Perfect Doors și în mediul online, pe platformele de social media: Facebook, Tik Tok, Instagram.