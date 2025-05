proiectele selectate pe agenda culturală a municipiului sibiu. douăzeci dintre ele, printre care și sibiu fashion fusion, nu primesc finanțare

Aproape 80 de proiecte din cele 97 înscrise pe Agenda Culturală a Sibiului vor primi finanțare de la Primărie. Printre acestea se numără Sibiu Jazz Festival, Focus in the Park, Sibiul de Odinioară și ARS Hungarica. Sunt însă și câteva proiecte care nu au acumulat punctajul minim pentru a primi bani.

Pe lista proiectelor aferente Agendei Culturale a Sibiului se regăsesc 97 de proiecte. Dintre acestea 77 au obținut punctajul minim de 75 de puncte și vor primi finanțare. Primăria a publicat recent raportul intermediar, fiind publicate sumele solicitate de asociațiile care au depus proiectele. (LISTA COMPLETĂ, AICI)

Festivaluri de muzică, fashion și film anul acesta la Sibiu

Douăzeci și trei de proiecte înscrise pe Agenda Culturală au primit punctaj maxim, iar printre ele se numără Sibiu Jazz Festival, care a solicitat o finanțare de 250.000 lei, Festivalul Internațional George Enescu, care a solicitat o finanțare de 240.000 lei, Focus in the Park, care a solicitat o finanțare de 350.000 lei, Feeric Fashion Week, care a solicitat o finanțare de 150.000 lei, Sibiul de Odinioară, care a solicitat o finanțare de 350.000 lei, Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, care a solicitat o finanțare de 350.000 lei și Christmas at the Palace, care a solicitat o finanțare de 75.000 lei.

Pe lista proiectelor culturale care vor fi finanțate se numără și Animă Astra, care a cerut finanțare de 300.000 lei, VINO, care a solicitat o finanțare de 350.000 lei, Sibiu Opera Festival, care a solicitat 300.000 lei, Guitar Meeting Festival (350.000 lei), Astra Film Festival (440.000 lei), Toamna Studențească (40.000 lei) și Transilvania Tattoo Expo (40.000 lei).

Proiectele fără finanțare. Oktoberfest, printre ele

Douăzeci de proiecte nu au obținut punctajul minim de 75 de puncte sau au fost declarate neeligibile administrativ, astfel că nu vor primi finanțare de la primărie. Printre ele se numără Sibiu Fashion Fusion, proiect depus de Asociația Cleopatra Models Management, Oktoberfest Sibiu 2025, proiect depus de Asociația Libra Events, Zilele Culturii Africane la Sibiu, proiect depus de Asociația BIS și Sibiu Christmas World 2025, proiect depus de As Events for Tourism.

Pași prin istoria Sibiului, Astra Unplugged, Festivalul de teatru și poezie al romilor „Vast Romano”, RetroCinemateca și SYNK//The Urban Unity nu vor primi, de asemenea, finanțare.