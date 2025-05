andra gogan și echipa ei își dau întâlnire cu fanii sâmbătă, 10 mai , la cine gold

Andra Gogan și Răzvan Gogan au lansat in cinematografe filmul „Sirenele: Secretul Medalionului”, în care ea e actriță principală și producător, iar el e regizor. La acest proiect a contribuit și Codin Maticiuc.

În filmul „Sirenele: Secretul Medalionului” Selena, jucată de Andra Gogan, descoperă că viața ei este strâns legată de un secret ancestral. Într-o lume în care legendele prind viață, ea trebuie să înfrunte pericole nevăzute și să-și accepte destinul.

Filmul „Sirenele: Secretul Medalionului” este despre prietenie, provocări și aventură. Povestea se învârte în jurul Selenei, o sirenă adolescentă care are parte de bullying la scoala și în online, dar care, alături de prietenele ei sirene, reușește să depășească aceste provocări. Cele trei pornesc într-o super călătorie magică, unde vor descoperi o mulțime de secrete.

În rolul Selenei este Andra Gogan, o voce iubită de o generație întreagă, actriță, cântăreață și creatoarea filmului. Andra Gogan va fi prezentă la Cine Gold în data de 10 mai și se va întâlni cu fanii care vor cumpăra bilete la proiecțiile de la orele: 12:45, 13:45 și 14:45.

Biletele sunt deja în vânzare la casieriile Cine Gold, pe site-ul www.cinegold.ro si in aplicatie.



„De când am anunțat acest film, am primit mii de întrebări de la fani. Sunt fericită că, prin acest film, pot împărtăși cu voi universul nostru magic. Este un proiect la care eu și fratele meu, Răzvan — regizorul filmului — lucrăm de peste patru ani.

„Am colaborat cu o echipă tânără, ambițioasă și extrem de creativă. Filmul are din toate: fantezie, suspans, umor, emoție și o poveste captivantă pentru toată familia”, a adăugat Codin Maticiuc, producător.

Andra Gogan este una dintre cele mai urmărite și influente artiste tinere din România, cu o carieră care îmbină muzica, actoria și mediul digital. Cu milioane de fani pe platformele sociale, Andra s-a remarcat prin dublaje pentru personaje celebre, spectacole live și proiecte de entertainment de succes.

Filmul a fost realizat în locații spectaculoase, cu sprijinul unor consultanți internaționali și specialiști în efecte vizuale și cinematografie. „Sirenele: Secretul Medalionului” este doar începutul. Filmul este prima parte dintr-o trilogie care promite să aducă publicului o lume fascinantă, plină de magie, mister și emoție.

Odată cu lansarea filmului, Andra a prezentat și piesa Secretul Sirenei. Melodia este parte din coloana sonoră a filmului și întărește atmosfera fantastică a poveștii.

Selena e o adolescentă care își dorește o viață normală, ca a tuturor colegilor ei. Doar că, atunci când ești o sirenă, nimic nu mai e chiar “normal”. Se luptă cu secrete, alegeri grele și părerile celorlalți, însă nu renunță niciodată la ce simte că e corect.

Andra Gogan: “Mi-ar plăcea ca oamenii, atât adulții, cât și copiii, să rămână cu o amintire frumoasă și să fredoneze melodia de la final. Dacă ar fi să spună ceva, mi-aș dori să spună că nu au mai văzut în România așa ceva. Filmul este inedit, are cele mai multe efecte speciale care au fost vreodată într-un film: 1000, mai exact, plus 300 de melodii originale și cele mai frumoase cadre subacvatice.”

Nu rata oportunitatea de a fi parte din visul devenit realitate al Andrei Gogan, vis născut din muncă, pasiune și curaj. Exact ca Selena.