fost vicepreședinte aur îl susține pe nicușor dan. sibianca raluca amariei: „partidul a mers pe un drum pe care eu nu l-am acceptat”

Raluca Amariei, care a ocupat poziții înalte atât în USR, cât și în AUR, îl susține vehement pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Sibianca i-a cunoscut pe ambii candidați și spune că știe care dintre cei doi este cel mai potrivit să conducă România.

Parcursul politic al Ralucăi Amariei a fost caracterizat de trecerea prin două partide importante în peisajul politic românesc recent. Ea a făcut parte atât din conducerea USR, cât și din conducerea AUR, având o perspectivă critică asupra evoluției celor două formațiuni. Demisiile sale s-au bazat, în principal, pe principii și valori care nu mai coincideau, la vremea respectivă, cu cele ale formațiunilor pe care le-a reprezentat.

Amariei a lucrat și cu Nicușor Dan, și cu George Simion. „Am lucrat cu ei doi cot la cot, am fost vicepreședinte în ambele partide, am fost în blocurile naționale ale ambelor partide, dar fără niciun dubiu alegerea mea este Nicușor Dan”, a spus Raluca Amariei.

Amariei: „Datorită lui Nicușor am intrat în politică”

Raluca Amariei și-a început cariera politică în anul 2016, atunci când a devenit primul președinte al organizației județene USR Sibiu, fiind direct implicată în înființarea și dezvoltarea acestei filiale. Partidul era condus, la acea vreme, chiar de prezidențiabilul Nicușor Dan. Amariei s-a aflat și ea la conducerea națională a USR, fiind vicepreședintele partidului vreme de doi ani. Dar, potrivit declarațiilor ei, direcția în care a evoluat partidul a determinat-o să demisioneze. „De mai multă vreme asist la agonia USR ca formațiune politică credibilă pentru electoratul românesc. Am decis să plec, să părăsesc acest partid, care nu mai e nici pe departe partidul la a cărui construcție am contribuit”, spunea Raluca Amariei la acea vreme.

Acum, la aproape cinci ani de la plecarea din USR, Raluca Amariei îi este alături lui Nicușor Dan, cel despre care spune că este „omul datorită căruia a intrat în politică”.

„Nicușor Dan este omul datorită căruia am intrat în politică în anul 2016. Noi nu ne-am cunoscut pe vremea aceea, eu lucram în presă și am stat departe de politică. Eu îl urmăream din anul 2012, îi urmăream acțiunile cu Asociația Salvați Bucureștiul, cu Roșia Montană. Când a hotărât să extindă partidul la nivel național, am zis, da, îl ajut. Am făcut filiala la Sibiu, pe care am condus-o, am fost aleasă vicepreședintă. Asta până când partidul a luat-o pe un drum greșit. Eu am renunțat să mai fac parte din partid, iar după ce a plecat Nicușor, am mai stat doar până mi-am terminat mandatul de vicepreședinte”, a precizat Raluca Amariei pentru Ora de Sibiu.

„Partidul a mers pe un drum pe care nu am acceptat să merg”

Raluca Amariei l-a cunoscut și pe celălalt prezidențiabil. Ea s-a alăturat, în aprilie 2021, Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), conducând partidul din poziția de vicepreședinte, alături de co-președinții George Simion și Claudiu Târziu. La momentul preluării funcției, Amariei spunea că va rămâne „preocupată de formarea unei noi clase politice dedicată românilor și valorilor naționale”. Cu toate acestea, colaborarea cu AUR a fost de scurtă durată. În februarie 2023, ea și-a anunțat demisia. Motivele invocate, la acea vreme, au fost de natură personală, dar a argumentat și că „nu totul a fost lapte și miere” în cadrul formațiunii.

După doi ani de la despărțirea de AUR, Raluca Amariei spune că a susținut formațiunea politică până la un punct – atunci când viziunile ei nu au mai coincis cu cele ale partidului.

„Pe George îl știam din 2018, de la mișcările pe care le făcea, cu Basarabia e România. L-am mai sprijinit în acțiuni și am avut propuneri din partea lui să merg în AUR. Am ezitat până la un moment dat, când discursul și cumva valorile partidului se regăseau în ce cred eu. Era o mișcare pentru România, iar eu îmi iubesc țara, așa că am mers, am ajutat. Dar apoi, din nou, AUR a mers pe un drum pe care eu nu am acceptat să merg, așa că m-am retras. Au fost mai mulți factori acolo. Nu sunt omul compromisului, decât atunci când există niște mize, de pildă alegerile, când toți trebuie să ne unim, indiferent de partide, să salvăm țara și să îl punem pe Nicușor președinte. De asta am plecat atunci din AUR, m-am îndreptat mai mult către școală, era și perioada cu pandemia, eu m-am dus și am mai urmat niște studii. Nu pot să spun că a fost o decizie drastică, ea a venit natural”, a spus Raluca Amariei pentru Ora de Sibiu.

Fost vicepreședinte AUR: „Nicușor Dan e onest. Oamenii vor vedea asta”

Raluca Amariei nu mai face astăzi parte din niciun partid politic. Nu s-a ferit însă să își arate public susținerea, la alegerile prezidențiale, față de Nicușor Dan. „Nu am cum să stau deoparte, este un om onest”, a spus aceasta.

„Peste tot unde am fost, eu am urmărit să ajut și să construiesc ceva. Asta mi-a plăcut și la USR, să construiesc, să învăț și să dau mai departe. La fel și cu AUR. Acum nu sunt în niciun partid, dar nu am cum să nu îl ajut pe Nicușor Dan, pentru că îl cunosc foarte bine. Prima oară, când am văzut afișele lui cu România Onestă, m-am întrebat de ce ți-ai pune o trăsătură de caracter pe un panou. Dar apoi am înțeles, el chiar e onest, iar oamenii vor vedea asta. Nu am cum să stau deoparte. M-am implicat încă de la strângerea de semnături, iar acum fac parte din echipa de voluntari”, a precizat Raluca Amariei.