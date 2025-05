”părintele” lui fc hermannstadt mizează pe forța sibiului în finala cu cfr: ”șansele sunt mari. presiunea e pe ei”

Fostul președinte al FC Hermannstadt din perioada 2015-2019, Teodor Birț a trăit experiența finalei din 2018 și așteaptă ca Sibiul să câștige pe 14 mai primul trofeu, la doar 10 ani de la înființarea clubului.

Teodor Birț a înființat FC Hermannstadt în anul 2015 și l-a dus din fotbalul județean până la Liga 1, având în palmares o finală de cupă. În 2019 s-a despărțit de club, iar acum ocupă postul de administrator public al Municipiului Sibiu și își amintește cu drag de finala jucată de echipa pregătită de Pelici în 2018, pe Arena Națională.

”Finala cupei din 2018 a fost cel mai important eveniment fotbalistic din Sibiu după cucerirea Cupei Balcanice din 1991. A fost o performanță deosebită, în 3 ani de la înființarea clubului să fie promovări succesive până la Liga 1 și să jucăm finala Cupei venind din Liga 2. Am deschis drumul pentru Corvinul care a câștigat anul trecut cupa tot din Liga 2. Acea finală pentru FC Hermannstadt a fost un examen de maturitate pe care l-am dat și l-am trecut cu brio pe Arena Națională, cu o echipă mult mai titrată și galonată cum este Universitatea Craiova. Nimeni nu credea acum 7 ani că putem juca finala, după fiecare pas spre ultimul act al cupei șansele și încrederea erau tot mai scăzute, dar eu și alte 1-2 persoane mereu am crezut în treaba asta și m-am gândit: ”de ce să nu se poată?”. Am intrat în fotbal ca să demonstrez că se poate face un fotbal serios, curat, să atragem fanii, să faci performanță și să ajungi să te autofinanțezi, acesta este este țelul pentru oricare club din România și nu numai, avem atâtea exemple din fotbalul european, unde cluburile se vând bine bine și încasează bani, asta ar trebui implementat.”

”Finala din 2018 a fost un impuls pentru copii”

Birț este convins că finala din 2018 a adus o emulație masivă pentru copiii din Sibiu, care s-au îndreptat către școlile de fotbal din Municipiu.

”Antrenorul de atunci, Pelici a pus pe primul plan această competiție a Cupei României, am rezolvat acest lucru împreună, cu bani puțini, staff redus. Îmi amintesc că eram în tribună la încălzirea dinaintea finalei, noi aveam un principal, un secund și un antrenor cu portarii, plus un maseur, Craiova avea o sumedenie de secunzi, preparatori fizici și oameni implicați, jumătatea lor de teren era plină. Îmi amintesc că în tribună a fost o atmosferă excepțională, îmi amintesc mașinile sibienilor pe autostradă, oamenii din tribună, de toată emulația finalei care s-a creat în rândul sibienilor. Cred că a fost unul dintre impulsurile care au dus la acest număr mare de copii care sunt actualmente la școlile de fotbal din Sibiu”

”Sanșe mari să câștige cupa”

Administratorul public al Municipiului spune că FC Hermannstadt poate cuceri pe 14 mai primul trofeu din scurta istorie a clubului.

”Sibiul are acum șanse mult mai mari decât în 2018, echipa este deja matură și a demonstrat că poate juca de la egal la egal cu oricine. Clubul împlinește 10 ani și la această aniversare s-ar bucura mult pentru primul său trofeu. Șansele sunt mari iar presiunea este pe CFR Cluj, când pleci cu șansa a doua, mergi fără multă presiune, mai ales pe teren neutru, unde publicul susține echipa mai slab cotată, cred că publicul arădean o va susține pe FC Hermannstadt. Va conta și numărul de sibieni care vor veni la meci, se ajunge ușor pe autostradă, nu e departe, ar trebui să fie un număr mare de fani. În plus, Sibiul are și un staff care știe să gestioneze un meci de acest gen, trebuie să gândim pozitiv și echipa să câștige primul său trofeu. Chiar dacă pe parcursul competiției s-au folosit și rezerve, sunt singur că acum oricare antrenor va utiliza cea mai bună echipă” subliniază fostul conducător al clubului sibian.

”Antrenorii nu tratează cu seriozitate Cupa”

Teodor Birț explică și de ce Cupa României este competiția surprizelor, vinovați fiind și antrenorii echipelor de Superligă.

”Cupa României este competiția surprizelor și este frumoasă pentru că este ambiția cluburilor mici de a demonstra că pot să joace la un nivel mai ridicat. Apoi este mentalitatea aceasta a antrenorilor, care nu tratează la fel această competiție, ei joacă cu rezervele și cu jucători care nu prind echipa sau lotul la meciurile de campionat și așa apar surprize. Cred că meciurile de cupă nici nu sunt pregătite la nivel mental cum ar trebui, este greu să mobilizezi o echipă de Liga 1 când joacă contra uneia de eșalon inferior. De partea cealaltă, mobilizarea este mult mai mare, toate aceste considerente conduc la aceste surprize. La noi a fost ambiția de a demonstra că se poate și dacă se face o analiză, cupa este cea mai scurtă cale să ajungi să faci performanță, pentru mine această competiție este la fel de importantă ca și campionatul” a mai spus inginerul Teodor Birț.

FC Hermannstadt va juca pe 14 mai (ora 20.30), la Arad, finala Cupei României cu CFR Cluj.