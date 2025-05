doi medici pneumologi noi la spitalul de pneumoftiziologie sibiu

Dr. Iulia Oaida și Dr. Darius Dăncilă, ambii medici pneumologi specialiști, s-au alăturat de curând echipei Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

„Angajarea unor noi cadre medicale care să ofere servicii de sănătate pentru comunitate este extrem de importantă și reprezintă o prioritate permanentă pentru spitalul nostru. Ne-am dorit foarte mult să reusim să mai angajăm medici, întrucât cerințele din partea populației sunt tot mai numeroase. Mă bucur că ne-am îndeplinit acest obiectiv și sperăm că prin extinderea echipei vom putea acoperi și mai bine solicitările pacienților noștri, care necesită diagnostic și tratament pentru întreaga multitudine de patologii respiratorii cu care se confruntă”, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Dr. Iulia Oaida a absolvit Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, iar în perioada rezidențiatului a activat în cadrul spitalelor sibiene. Totodată, dr. Iulia Oaida este asistent universitar la disciplina Histologie și citologie, Departamentul preclinic din cadrul Facultății de Medicină Sibiu.

„Mă bucur că am ocazia de a-mi începe activitatea de medic specialist într-un colectiv de profesioniști alături de care am avut posiblitatea să mă dezvolt profesional. De fapt, mai bine zis, de a-mi continua munca în mijlocul lor, având în vedere că cea mai mare parte din timpul de pregătire din perioada rezidentiatului am petrecut-o în acest spital. Când am ales această specialitate nu îmi era atât de clar ce va urma. Pe măsură ce am ajuns să o cunosc mai bine, mi-am dat seama că începe să facă parte din mine. Din acea latură profesionala pe care o are personalitatea fiecărui om. Îmi doresc să mă dezvolt în continuare, sa consolidez relațiile cu colegii și să aduc o contribuție cât mai ridicată realizărilor pe care, în mod constant, Spitalul de Pneumoftiziologie le oferă comunității sibiene”, spune dr. Iulia Oaida.

Dr. Darius Dăncilă, medic specialist pneumolog, dedicat și empatic, aflat la început de carieră, are o pregătire solidă în diagnosticarea și gestionarea afecțiunilor respiratorii. Absolvent al Facultății de Medicină Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și al programului de rezidențiat în pneumologie desfășurat la Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, Dr. Darius Dăncilă își propune să ofere îngrijire medicală de calitate, bazată pe cele mai noi ghiduri și practici clinice.

„Sunt interesat de o abordare integrată a sănătății respiratorii și voi acorda o atenție deosebită atât comunicării eficiente cu pacienții, cât și educației medicale preventive. Domeniile de acțiune includ bronhologia, tuberculoza, astmul bronșic, BPOC, infecțiile respiratorii și patologia interstițială pulmonară și îmi doresc să contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor”, declară Dr. Darius Dăncilă.

De la începutul anului 2025 și până în prezent, în cadrul Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au fost efectuate peste 6000 de consultații de specialitate. De asemenea, în spital au fost internați aproape 2500 de pacienți.