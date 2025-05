ianis stoica, avertisment pentru botoșani după victoria cu iași. “mergem să învingem” (video)

Vârful lui FC Hermannstadt, Ianis Stoica (22 ani) a marcat sâmbătă cu Iașiul al 10-lea său gol stagional și este lider în topul golgheterilor din play-out-ul Superligii.

Inimosul jucător al lui FC Hermannstadt, Ianis Stoica are 10 goluri în acest sezon, deși în mare parte a jucat aripă stânga. După un sezon excelent la Sibiu, Ianis se pregătește de Europeanul de tineret și de un transfer la vară în străinătate.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

După reușita decisivă de sâmbătă din meciul cu Iași, în care a intrat la pauză, Ianis a recunoscut cu franchețe că a traversat cea mai grea săptămână de când este la Sibiu. Jucătorul a avertizat Botoșaniul că echipa sa nu va face doar act de prezență în ultima etapă, când moldovenii au mare nevoie de victorie pentru a se salva.

”Mă bucur că am reușit să înscriu și să îmi ajut echipa să câștigăm trei puncte. Consider că am fost echipa cea mai constantă din play-out, exceptând acel meci cu Buzăul în care a avut ghinion, merităm să fim pe locul 7. A fost cea mai grea săptămână de cînd sunt aici, a fost acel drum lung la Galați, am avut mulți accidentați, și eu am avut o contractură, doar vineri m-am antrenat normal. Eram puțin supărat, mă bucur că am înscris. La Botoșani în ultima etapă vom trata serios competiția, Slobozia și Sepsi sunt sub ei, nu ar fi frumos să ne batem joc de echipele care joacă cu cuțitul la gât” a spus internaționalul de tineret.

CITEȘTE ȘI: Măldărășanu a stabilit strategia pentru finala Cupei. ”O să le spun și băieților”

Ianis s-a referit și la finala cupei din 14 mai, de la Arad, unde FC Hermannstadt va înfrunta pe CFR Cluj. ”În finală trebue să jucăm toți cu zâmbetul pe buze, să jucăm fotbal, pentru suporteri. Nu trebuie să avem vreo presiune că mamă, ce se întâmplă” a mai declarat atacantul lui FC Hermannstadt.