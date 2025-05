măldărășanu a stabilit strategia pentru finala cupei. ”o să le spun și băieților”

Aflat între ofertele de la FC Hermannstadt și Rapid, Marius Măldărășanu se pregătește pentru primul trofeu din cariera de antrenor, de care îl desparte doar finala din 14 mai, de la Arad, cu CFR Cluj.

Antrenorul sibienilor este convins că finala pe care FC Hermannstadt urmează să o dispute pe 14 mai, la Arad, cu CFR Cluj va fi una echilibrată. ”Se putea întâmpla orice cu Iașiul, dacă nu câștigi îți pierzi încrederea, mai sunt trei zile până la finala cupei. Vreau să ne bucurăm de această finală, o să le spun și băieților. Este un singur meci, chiar dacă ei au o istorie în spate, au jucători obișnuiți să joace cu trofee pe masă. Cu toate analizele legate de CFR, eu cred că sunt șanse 50-50”, a spus Măldărășanu.

CITEȘTE ȘI: Ianis Stoica, avertisment pentru Botoșani după victoria cu Iași. “Mergem să învingem” (video)

FC Hermannstadt și-a atins obiectivul în play-out, clasarea pe locurile 7 sau 8 în Superliga și obținerea bonusului de la Federație pentru respectarea regulii cu minim cinci români pe teren la fiecare meci. Tehnicianul a recunoscut că s-a temut că ocaziile mari ale sibienilor contra lui Poli se vor răzbuna pe finalul jocului.

”Odată cu victoria contra Iașiului, 100% suntem pe locul 8, nu mai avem cum să-l mai pierdem. Ar fi frumos să câștigăm play-out-ul, avem și finala Cupei. A fost o victorie meritată cu Iași, chiar dacă pentru publicul neutru a fost un joc frumos, noi am avut mai multe ocazii, dar puteam fi taxați în final. Când am văzut că ratăm așa de ușor ocazii de unu la unu cu portarul, mă gândeam doar la meciul de Galați, când ei au avut foarte multe ocazii, iar noi am reușit să întoarcem. Fiecare echipă este sub presiune, noi vrem să câștigăm play-out-ul, vrem să ne menținem pe primul loc. Se poate întâmpla orice, suntem în finalul sezonului, presiunea e mare. E o satisfacție atunci când câștigăm și facem un joc bun. Pentru mine este o satisfacție să jucăm un fotbal bun, multe meciuri am fost dezamăgit că am pierdut jucând bine. Ideal e să joci un fotbal bun, pentru că pe termen lung vin și rezultatele”, a afirmat Măldărășanu la flash-interviul de la finalul jocului cu Poli, scor 1-0.

FC Hermannstadt a învins sâmbătă pe Municipal, 1-0 cu Poli Iași, în penultima etapă a play-out-ului Superligii.