antrenorul marius măldărășanu și jucătorul ianis stoica, premiați de primărie la gala sportului sibian (video)

Clubul FC Hermannstadt a primit distincții la Gala Sportului Sibian, organizată de Primăria Municipiului. FC Hermannstadt a fost aleasă cea mai bună echipă de fotbal la seniori, Marius Măldărășanu cel mai bun antrenor de fotbal, iar Ianis Stoica cel mai bun jucător.

Cum era de așteptat, reprezentanții lui FC Hermannstadt a fost printre protagoniștii Galei Sportului și premiați de Primăria Sibiu după un sezon bun.

”Ne-am dori mult ca miercuri spre joi să facem o noapte albă și să aducem un trofeu la Sibiu” a spus Daniel Niculae, președintele lui FC Hermannstadt.

”Acest premiu este o muncă de echipă, nu aș fi reușit să îl iau fără ajutorul colegilor, al staff-ului tehnic și a celui administrativ” a declarat Ianis Stoica, care în vară urmează să fie cedat în străinătate. FC Hermannstadt va încasa peste 1,5 milioane de euro din transfer, din care 500.000 va ceda la FCSB, clubul care l-a dat la Sibiu.

Ofertat și de Rapid București, tehnicianul Marius Măldărășanu ezită încă să iscălească noul contract cu FC Hermannstadt.

”De când sunt aici, am câteva distincții de genul, fiind un sport de echipă, nu există să fie o distincție pentru un singur sportiv sau antrenor. Consider că este meritul tuturor, mai ales al băieților. După un an extraordinar de greu, nu mi-am imaginat că se poate termina așa de frumos” a afirmat și Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca finala Cupei României miercuri, la Arad, contra lui CFR Cluj.