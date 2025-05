hoții fac ravagii în magazinele din sibiu. „fură ca în vestul sălbatic” (video)

Un nou val de furturi lovește magazinele din Sibiu, iar comercianții sunt din ce în ce mai exasperați. Mai mulți tineri au furat produse în valoare de mii de lei dintr-un magazin din Prima Shopping Center.

Patru tineri au fost surprinși, luni, pe camerele de supraveghere în timp ce sustrăgeau produse din magazinul Martes Sport. Nu este prima dată când acționează astfel, fără nicio încercare de a se ascunde.

„Este vorba de un grup format din patru hoți. Vin în magazin, se împart – unii rămân în față, alții se duc în spate. Intra câte unul singur, să nu atragă atenția, dar sunt coordonați. Cel puțin de patru ori i-am prins. O dată au furat șosete, altă dată ghiozdane sau brățări. Se tot adună pagubele, se strâng bani… iar nimeni nu face nimic”, spune Bianca Greuruș, managerul magazinului Martes Sport.

Ultimul incident a avut loc luni, în jurul orei 19:00, când unul dintre tineri a furat multe articole, printre care cinci ghiozdane Puma. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 3.000–4.000 de lei. Tinerii par să vizeze în special produse de firmă, respectiv ghiozdane, ochelari de soare, brățări sau borsete, pe care, cel mai probabil, le revând rapid. „În weekend intră frecvent în magazin și fură. Ieri au plecat direct cu produsele în mână. Nu mai au nicio frică. În ritmul ăsta ajungem să ne păzim singuri, ca în Vestul Sălbatic”, adaugă managerul.