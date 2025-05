măldărășanu înaintea finalei cupei de la arad. ”o încununare a muncii de patru ani” (video)

Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a susținut marți la Arad conferința de presă înaintea finalei Cupei României, cu CFR Cluj.

Echipa sibiană a susținut marți antrenamentul oficial pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, cel care va găzdui miercuri finala Cupei României, FC Hermannstadt – CFR Cluj. Tehnicianul a subliniat că un trofeu ar fi foarte important pentru comunitatea din Sibiu și cere jucătorilor săi să de totul miercuri seara contra adversarei CFR Cluj.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Dacă privesc în urmă cu patru ani, când am venit la Sibiu, din postura de echipă de Liga a II-a le spuneam băieților să viseze la trofeul Cupa României. Odată cu trecerea anilor, am ajuns în acest sezon și le-am cerut nu doar să viseze, ci să creadă. Și iată că, crezând cu toții, am ajuns ca miercuri să jucăm o finală. Cred că suntem aici pe merit, este o finală pe care vreau să o jucăm cu sufletul, să ne bucurăm de ea, dar totodată să dăm totul pentru a câștiga trofeul. Ne vom aminti cu plăcere peste ani de acest parurs, dar câștigând trofeul ar fi ceva extraordinar, o încununare pentru munca mea, a staff-ului, a băieților, a tuturor celor din club. Este foarte frumos să câștigi un trofeu pentru oraș, pentru suporteri, de emulația care se poate crea pentru copii care cresc învingători. Este ceva extraordinar și normal că un trofeu este valoros pentru oricine. Și ca antrenor am câștigat acest trofeu ca jucător și este normal să mi-l doresc și ca antrenor și împreună cu băieții vom face totul în finală” a declarat Marius Măldărășanu.

Tehnicianul sibienilor a amintit că Aradul poartă noroc echipei sale. ”Ne simțim bine la Arad, e o atmosferă bună, un stadion care are o acustică bună. Am câștigat aici de-a lungul timpului ca și adversar împotriva Aradului, consider că pe undeva terenul ăsta ne-a purtat noroc. CFR e o echipă care are în spate o tradiție în a câștiga trofee și atunci majoritatea publicului neutru ține cu outsiderul. Consider că sunt șansele egale, pentru că este doar un singur meci și atunci cred că publicul va fi de partea noastră.”

”Să fim o echipă în adevăratul sens al cuvântului”

Măldărășanu spune că CFR are jucători foarte valoroși, dar care pot fi contracarați cu un spirit de grup adecvat. El se mândrește cu trei astfel de trofee cucerite ca jucător, toate în tricoul Rapidului, dar miercuri ar fi prima mare izbândă ca antrenor.

”L-am avut antrenor pe Dan Petrescu, a câștigat trofee, este un antrenor cu experiență, știe să gestioneze astfel de meciuri. Putem spune că e o presiune în plus pentru ei, pentru că își doresc foarte mult Europa League. CFR are jucători cu mentalitatea de învingători, care au câștigat trofee, au și jucători care nu au câștigat și poate vor suferi la nivel de emoții, însă cred că lucrurile astea pe terenul de joc ar trebui să dispară. Și în acest an, chiar dacă au părut așa multe schimbări, CFR sunt foarte bine valoric. Orice jucător care poate intra poate înlocui un eventual titular fără ca să se vadă lucrul ăsta. Nu trebuie să ne luăm o măsură anume vizavi de un jucător, știind ceea ce poate fiecare dintre ei. Noi trebuie să fim o echipă în adevăratul sens al cuvântului și atunci putem contracara orice alt adversar” a încheiat Marius Măldărășanu.