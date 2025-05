sibiu găzduiește congresul internațional asklepios 2025, un eveniment medical de top

Organizația Studenților în Medicină Sibiu (OSM Sibiu) și Asociația de Neurochirurgie Sibiu, în colaborare cu Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, anunță cu entuziasm desfășurarea celei de-a 14-a ediții a Congresului Internațional ASKLEPIOS, sub tema „Where Ancient Wisdom Meets Future Innovation”. Evenimentul va avea loc în perioada 15–17 mai 2025, la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității ‘’Lucian Blaga’’ din Sibiu.

Congresul ASKLEPIOS 2025 este prezidat de personalități de prestigiu din domeniul medical:

• Președinte de Onoare: Prof. Saleem Abdulrauf, profesor clinic de neurochirurgie la Universitatea George Washington, din Statele Unite ale Americii, și Neurochirurg-Șef la Abdulrauf Institute of Neurosurgery.

• Președinte al Congresului: Conf. Univ. Dr. Călin-Ilie Mohor, medic primar chirurgie generală și cadru didactic în cadrul Departamentului Preclinic al Facultății de Medicină Sibiu, disciplina Anatomie și Embriologie Umană.

• Vicepreședinte: Conf. Univ. Dr. Mircea Vicențiu Săceleanu, medic primar neurochirurg, conferențiar universitar și coordonator al Clinicii de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, implicat activ în cercetare și în formarea tinerilor specialiști în neuroștiințe.

• Vicepreședinte: Șef lucr. Dr. George-Călin Oprinca, medic specialist în anatomie patologică, cadru didactic în cadrul Departamentului Preclinic al Facultății de Medicină Sibiu, cu activitate în cercetarea histopatologică și imunohistochimică a diverselor afecțiuni.

• Vicepreședinte: Asist. Univ. Dr. Mihai Faur, medic specialist chirurgie generală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu activitate didactică în cadrul Departamentului Clinic Chirurgical al Facultății de Medicină Sibiu.

Evenimentul va reuni o serie de speakeri internaționali și naționali de renume, printre care:

• Prof. Alexandru Vlad Ciurea – neurochirurg cu peste 40 de ani de experiență, specializat în neurochirurgie pediatrică și funcțională.

• Conf. Univ. Dr. Ioana Mîndruță – neurolog, coordonator al Unității de Monitorizare a Epilepsiei și Somnului din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.

• Lect. Dr. Bojan Joksimovic – specialist în gastroenterologie pediatrică din Bosnia și Herțegovina.

• Lect. Dr. Marija Milic – expert în epidemiologie și biostatistică din Serbia.

Programul științific al congresului include o varietate de prezentări și workshopuri interactive, menite să dezvolte abilitățile practice ale participanților. Printre workshopuri se enumeră:

• Core Skills: Microsurgery Sutures

• Laparoscopic Urology: Theory and Practice

• Urinary Catheterization: Hands-on Workshop

• Needle Techniques: Hands-on Workshop

• Core Skills in Orthopaedics and Traumatology

• Image Guided Procedures: Interventional Radiology Essentials • Airway Management: Tracheostomy Techniques

• Surviving Med School Without Losing Your Mind (or Yourself) • ECG Interpretation: Recognizing Cardiac Patterns

• Clinical Reasoning: Case-Based Learning

• Breaking Bad News: Communication Skills in Medicine

• Plastic Surgery Core Skills: From Fundamentals to Finesse

• Laparoscopic Skills: General Surgery

Congresul se adresează studenților la medicină, rezidenților și tinerilor medici, oferindu-le oportunitatea de a interacționa cu experți din diverse specialități medicale și de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile practice.