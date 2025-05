cum s-au împărțit banii pe agenda culturală a municipiului sibiu. cinci festivaluri iau cele mai mari sume

Peste 70 de proiecte vor primi finanțare pe Agenda Culturală a municipiului Sibiu. Cele mai mari sume merg către cinci festivaluri, printre care Focus in the Park, Sibiul de Odinioară și Cântecele Munților.

Consilierii locali vor aproba, în ședința extraordinară programată pentru miercuri după-amiază, proiectele selectate pentru finanțare pe Agenda Culturală a municipiului Sibiu.

Festivaluri finanțate cu 350.000 lei

Cinci festivaluri organizate anul acesta la Sibiu au primit o finanțare de 350.000 de lei. Este vorba despre Focus in the Park, Sunbreak Festival, Sibiul de Odinioară, Cântecele Munților și Festivalul de Folclor „Ioan Macrea”.

O sumă mare de bani va primi și Astra Film Festival, respectiv 300.000 lei. Evenimentul este recunoscut drept unul dintre cele mai importante festivaluri de film documentar din regiune, aducând anul acesta, în fața publicului, o selecție de producții remarcabile, realizate de cineaști din întreaga lume.

Un eveniment a fost finanțat cu 280.000 lei, și anume VINO, festival dedicat genului muzical hip-hop, iar șase evenimente au fost finanțate fiecare cu câte 250.000 lei. Este vorba despre Sibiu Jazz Festival, Classics for Pleasure – The Next Crescendo, Zilele Muzicale Româno-Americane, Sibiu Opera Festival și Revelion 2025. La spectacolul de Revelion va concerta trupa Cargo, iar atmosfera va fi întreținută de DJ-ul sibian Funky Drop.

Evenimentele anului. Finanțare și pentru Revelion

Evenimentele Guitar Meeting Festival și ASTRA Multicultural vor primi fiecare câte 200.000 lei, iar Finest Fashion Fest, Feeric Fashion Week, Festivalul Internațional de Film Transilvania – Sibiu și SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival vor primi fiecare câte 150.000 lei. Festivalul Minunata Muzică Noua – Brave New Music și Târgul Frumos. Ceramic. Folositor din Muzeul Astra vor primi fiecare câte 100.000 lei.

Tradițiile și cultura romilor vor fi promovate, anul acesta, în cadrul a două evenimente, respectiv Festivalul Meșteșugarilor Romi și Festivalul Internațional al Culturii Romani, ambele finanțate cu câte 40.000 lei.

Trei proiecte, respectiv Artmania Festival, Equilibrum Fest Summer și MINA POP UP în Capitala Crăciunului Sibiu, nu vor primi bani prin Agenda Culturală, organizatorii solicitând doar folosirea domeniului public în mod gratuit.

VEZI AICI toate proiectele culturale care vor primi finanțare.