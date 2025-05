live foto, video & text finala cupei româniei, fc hermannstadt - cfr cluj 2-3

FC Hermannstadt și CFR Cluj se înfruntă în finala Cupei României miercuri, de la ora 20.30, pe Stadionul Francisc Neuman din Arad.

Final de meci. CFR se impune cu 3-2. Căpitanul sibienilor, Ionuț Stoica se ceartă cu arbitrul Chivulete

Minutul 90+8: Emarlaku pleacă din ofsaid și înscrie, golul CFR-ului este anulat.

Minutul 90: Cele două echipe sunt la un pas de o bătaie generală. Galbene pentru Murgia și Emerlaku. Roșu pentru Goncalves si Djokovic!

Minutul 74: GOOL BUȘ, la prima atingere de balon! Șut superb de la 16 metri. FC Hermannstadt speră din nou!

Minutul 73: Măldărășanu riscă, scoate un fundaș, pe Căpușă, îl bagă pe atacantul Buș și schimbă sistemul în 4-4-2. Inspirație maximă pentru tehnicianul Sibiului.

Minutul 65. Nkololo trage superb de la distanță, Căbuz deviază în corner

Minutul 54: Sibiul este periculos, Neguț trage puțin pe lângă poartă

Minutul 48: Nkololo înscrie superb, după eroarea lui Bejan și CFR conduce cu 3-1

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Minutul 46: Trei schimbări făcute de Măldărășanu la pauză. Au intrat Neguț, Antwi și Bejan, au ieșit Chițu, Selimovic și Biceanu

Minutul 45: Pauză la Arad, CFR conduce cu 2-1

Minutul 37: GOOL SIBIUL: Centrează Goncalves din stânga, mingea este deviată de portarul Grahovac, Tibi Căpușă vine din spate și înscrie cu pieptul, din 2 metri. Finala este relansată!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mintutul 28: Fanii echipei UTA au ridicat o dronă de care era legat un steag pe care erau imprimate, în alb și negru, chipurile lui Gheorghe Falcă, fostul primar al Aradului, și al lui Alexandru Meszar, conducătorul neoficial al celor de la UTA Arad. În dreptul lor era afișat și următorul mesaj: „Mafia fotbalului arădean”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Minutul 27: Emerlaku șutează din unghi, Căbuz scoate în corner

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Minutul 24: Nkololo reia singur din 7 metri, Căbuz scoate cu piciorul

Minutul 22: Centrare din stânga, Luis Munteanu reia din 6 metri din prima, fără șanse pentru Căbuz

Minutul 15: CFR Cluj deschide scorul prin Kamara, care este servit superb de Korenica, se descotorosește ușor de Selimovic, îl driblează pe Căbuz și înscrie în poarta goală

Minutul 10: Joc echilibrat la Arad, fără nicio ocazie

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Minutul 1: Coregrafie superbă a fanilor sibieni

Ora 20.30: A început finala Cupei, FC Hermannstadt – CFR Cluj!

Peste 3000 de fani sibieni sunt în tribunele Stadionului Francisc Neuman din Arad, pentru a susține pe FC Hermannstadt la finala Cupei, contra lui CFR Cluj.

ECHIPE DE START:

CFR Cluj: Hindrich – Graovac, Bolgado, Sinyan, Camora – Emerllahu, Djokovic, Koreinca – Nkololo, L. Munteanu, Kamara. Rezerve: M. Popa, Abeid, Deac, Păun, Rocha, M. Ilie, Fică, Postolachi, Șfaiț. Antrenor: Dan Petrescu

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic – Balaure, Biceanu, Ivanov, Murgia, Goncalves – Chițu, Ianis Stoica. Rezerve: Muțiu, Bejan, Kujabi, Neguț, S. Buș, D. Iancu, Gman, Antwi, R. Popescu. Antrenor: Marius Măldărășanu

Stadion: „Francisc Neuman”, Arad (Capacitate: 11.500 locuri)

Arbitru: Andrei Chivulete (București) / A1: Andrei Constantinescu (București) / A2: Romică Bîrdeș (Pitești) / Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari) / Arbitru AVAR: Iulian Dima (București) / R1: Rareș George Vidican (Satu Mare) / Observator arbitri: Marcel Savaniu (Satu Mare) / Delegat joc: Felix Grigore (București)