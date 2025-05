povestea lui ciprian băcilă, directorul medical al spitalului de psihiatrie. este printre puținii medici care (mai) fac gărzi

Directorul medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, a vorbit într-un interviu acordat publicației Ora de Sibiu despre ce crede că îl face unul dintre cei mai apreciați medici, despre cele mai mari provocări ale meseriei și despre motivația care îl determină să continue să facă gărzi.

Ciprian Băcilă este un medic recunoscut și apreciat atât la nivel local, cât și național, datorită implicării și empatiei cu care tratează pacienți veniți din toate colțurile țării. Mulți dintre aceștia găsesc în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu un sprijin real și un loc în care primesc îngrijire cu respect și demnitate.

„Cred că în profesia noastră, aprecierea vine din consecvență, empatie și rigoare profesională. Încerc să fiu prezent, să ascult, să învăț continuu și să colaborez onest cu toți cei din jur – colegi, pacienți sau parteneri instituționali. Am avut șansa să lucrez cu mentori valoroși și să fiu implicat în proiecte care au depășit sfera locală. Dar, dincolo de recunoaștere, pentru mine cel mai important rămâne impactul real asupra vieții pacienților și sentimentul că munca noastră contează”, a mărturisit Ciprian Băcilă.

Gărzi pentru menținerea contactului cu realitatea clinică

În ciuda funcției administrative, dr. Băcilă consideră esențială păstrarea contactului direct cu pacienții, motiv pentru care continuă să facă gărzi, respectiv două pe lună. „Înainte de orice funcție administrativă, sunt medic, iar contactul direct cu pacientul rămâne o parte esențială a identității mele profesionale. Am început să fac gărzi din anul 2007, când eram medic rezident, mai exact câte cinci gărzi pe lună, apoi am continuat ca medic specialist, iar ulterior ca medic primar psihiatru. În prezent fac două gărzi pe lună și o fac cu plăcere, întrucât aceasta îmi permite să rămân conectat la realitatea clinică și să înțeleg mai bine provocările cu care se confruntă echipa medicală. De asemenea, am un program de consultații de patru zile pe săptămână în cadrul ambulatoriului integrat și desfășor activitate medicală în cadrul Secției Clinice Psihiatrie III”, a adăugat el.

Cea mai mare provocare: stigmatizarea pacienților

Una dintre cele mai persistente și dificile provocări menționate de dr. Băcilă este stigmatizarea pacienților cu tulburări psihice. „Dincolo de actul medical propriu-zis, de protocoalele clinice și de infrastructura spitalului, vorbim despre oameni care, pe lângă suferința psihică, se confruntă și cu etichete sociale nedrepte. Este o dublă povară: boala în sine și percepția negativă din partea societății”, a explicat acesta.

Ca director medical, el consideră că personalul medical are nu doar responsabilitatea de a trata afecțiuni, ci și misiunea de a proteja demnitatea pacientului. „Asta înseamnă să lucrăm și în afara zidurilor spitalului, prin educație, prin parteneriate, prin discurs public pentru a schimba percepția comunității față de sănătatea mintală”, a mai spus medicul sibian.

O echipă motivată, într-un sistem cu resurse limitate

O altă provocare majoră o reprezintă menținerea unei echipe medicale motivate, empatice și deschise la inovație, într-un context în care resursele sunt adesea limitate, iar așteptările tot mai mari. „În psihiatrie, progresul nu vine doar din tratamente mai eficiente, ci și dintr-o schimbare de mentalitate în societate. Iar pentru asta, trebuie să fim consecvenți, curajoși și implicați”, a conchis Ciprian Băcilă pentru Ora de Sibiu.