valentin, tânărul care a dat sibiul pe viața la țară. a lăsat politica pentru o afacere cu bivolițe (foto)

La doar 26 de ani, Valentin Farcaș din Racovița, județul Sibiu, trăiește o viață la care puțini tineri de vârsta lui ar visa. A lăsat în urmă lumea politică, unde a colaborat aproape cinci ani cu deputata Raluca Turcan, pentru a se întoarce la marea sa pasiune: creșterea bivolilor și producția de lactate tradiționale.

Valentin are o poveste de viață impresionantă. După ce a dedicat cinci ani politicii, a ales să urmeze o pasiune pe care o are din copilărie: creșterea bivolilor. A decis să extindă ferma bunicilor săi din Racovița, transformând-o într-un proiect de suflet. Pentru el, această activitate este mai mult decât o meserie – este o formă de relaxare și un adevărat pansament pentru suflet.

„M-am întors în țară în 2015, după ce am locuit o perioadă cu părinții în Austria. De atunci am stat la bunici, care aveau animale în gospodărie, iar mie mi-au plăcut dintotdeauna. Era o pasiune ascunsă, moștenită de la bunicul. Mă liniștea, mai ales în anii de facultate, când totul era agitat. A fost un adevărat refugiu pentru mine”, povestește Valentin.

De la 3 la 27 de animale: o fermă crescută din pasiune

Totul a început cu trei-patru bivolițe, iar astăzi are 27 de animale, dintre care nu toate sunt în lactație. A învățat singur cum să transforme laptele nu doar în venit, ci și în produse autentice: telemea, iaurt, cașcaval, toate preparate de el în gospodărie.

„Chiar și în perioada când lucram pentru deputatul Raluca Turcan și mergeam prin țară, seara ajungeam acasă și mă ocupam de animale. Era ritmul meu. Am învățat singur să fac și telemea, cașcaval, nu doar să vând laptele”, a spus Valentin.

Pauza care i-a schimbat viața

După aproape cinci ani de colaborare cu deputatul de Sibiu, ritmul agitat l-a epuizat. „Anul trecut a fost greu. Aveam multe responsabilități și un program haotic. Am simțit că mă apropii de un „burnout”, așa că am decis să iau o pauză. Am simțit că e momentul să mă axez pe ce îmi place cu adevărat”, a mărturisit sibianul.

Așa a renunțat temporar la lumea politică și s-a întors cu tot sufletul în sat, la ferma pe care o dezvoltase deja. De asemenea, a accesat o finanțare pentru un punct gastronomic local, ca să își poată comercializa produsele la scară mai largă.

Program de om dedicat: trezit la 5, livrat în tot Sibiul

Valentin își împarte ziua între îngrijirea bivolilor, producția de lactate și livrările prin Sibiu. Se trezește dimineața devreme, mulge, ambalează laptele și, în funcție de comenzi, livrează în oraș marți, joi și sâmbătă. „Fac asta de 5 ani deja. Mă relaxează. Chiar dacă la un moment dat voi avea și alt job, nu renunț la asta. A devenit parte din mine. De când am depășit 20 de animale, a devenit mai greu de gestionat, dar îmi place ce fac”, spune tânărul.

Pe timp de iarnă, cantitatea de lapte scade, însă primăvara și vara volumul crește semnificativ. În acele perioade, când încă lucra în politică și era plecat prin țară în campanii, Valentin termina deplasările și se întorcea direct acasă pentru a mulge bivolițele și a pregăti brânza. „Chiar dacă eram plecat, nu putea nimeni să le mulgă în locul meu. La 2-3 dimineața făceam brânză dacă era nevoie să livrăm, iar la 7 eram din nou în picioare”, povestește Valentin.

Provocările tânărului fermier

Viața la țară nu e lipsită de provocări. Ca președinte al asociației agricole din Racovița și administrator al pășunatului comunal, Valentin s-a confruntat și cu oameni neserioși. „Am avut ani în care cei care păzeau animalele stăteau o lună, două, luau banii și dispăreau. Au fost situații în care, dacă intrau bani seara, dimineața nu-i mai găseai. Era o luptă continuă”, spune acesta.

Sprijinul prietenilor l-a motivat să își transforme pasiunea într-o mică afacere. „Toți știau că mă ocup de animale. Când mi-am făcut majoratul, voiau să facă chetă să îmi aducă o vițea. Oamenii din sat știu unde mă găsesc. Avem deja o bază de clienți”, mărturisește Valentin.

Valentin promovează totul și online, prin pagini de Instagram și TikTok, unde povestește despre viața sa de zi cu zi, despre produsele lactate și despre rutina de fermier tânăr.

Chiar dacă este singur în gospodărie după ce bunicul a decedat, iar bunica mă ajută mai mult cu comenzile, Valentin merge înainte. „Bunicul nu se mai ocupa de animale, iar bunica era mai mult cu îngrijirea gospodăriei. Acum mă ocup singur de ele, dar ea mă ajută la partea de comenzi – face calcule, îmi spune cine și ce a comandat”, spune acesta.

Viitorul pare clar pentru el: produse locale, lactate curate, muncă cinstită. Chiar dacă va mai explora și alte direcții profesionale, ferma cu bivolițe rămâne principala pasiune.