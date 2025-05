zilele ulbs 2025: maratonul cultural încheiat cu succes după 5 zile pline de evenimente (foto)

Maratonul evenimentelor culturale reunite în programul Zilele ULBS ( 8-12 mai 2025) s-a încheiat, după cinci zile de manifestări dedicate comunității universitare a ULBS și elevilor de liceu.

ULBS a sărbătorit în acest an 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga și 30 de ani de când Universitatea a preluat numele ilustrului om de cultură, printr-o serie de evenimente care au demonstrat multiplele ipostaze educaționale ale unei universități comprehensive.

Studenții, cadrele didactice și liceeni sibieni au putut participa la conferințe din domeniul literaturii, dezbateri pe teme istorice și de integrare europeană ( 9 mai 1877-Independența de Stat a României și pași spre modernizare, Blaga 130. Din Sibiu spre Europa), ateliere informative dedicate Zilei Europei, o conferință pe teme de diplomație din Zona Baltică (The pen, The place and The pact: Literature, Heritage and Diplomacy in the Blatic and Nordic Regions), evenimente gastronomice organizate la Cantina ULBS și la Ferma Didactică de la Rusciori, evenimente pentru studenți desfășurate la Biblioteca ULBS, spectacole de teatru și recital de poezie, demonstrații cu roboți, Crosul ULBS și o premiere a competițiilor sportive de baschet, volei și tenis de masă.

Printre invitații speciali ai evenimentelor susținute de ULBS s-au aflat Cornel Ban, profesor de economie politică la Copenhagen Business School, dirijorul sibian cu carieră internațională Gabriel Bebeșelea, aflat în dialog cu scriitorul Radu Vancu și profesorul Galin Tihanov de la Queen Mary University of London.

„ A fost cu adevărat un program maraton, care s-a desfășurat în zece spații ale ULBS, dar și în afara acesteia, în scopul de a conecta comunitatea la zilele de sărbătoare ale Universității noastre și de a îl redescoperi astfel pe Lucian Blaga. Le mulțumesc în primul rând studenților care au participat în număr mare la aceste evenimente, dar și elevilor de liceu care au stat alături de studenți în amfiteatre sau care au alergat împreună cu studenții, la Crosul ULBS. A fost un eveniment intens și sunt de părere că asemenea momente de sărbătoare ne pun în lumină exact așa cum suntem: cu o diversitate de programe educaționale, dar mai ales cu un spirit viu și creativ. Îi invităm, mai ales pe elevii de liceu, să îl descopere și să ni se alăture”, a spus rectorul Sorin Radu, la încheierea programului Zilele ULBS.