flohmarkt ca în germania, organizat în cartierul arhitecților. se strâng și jucării pentru copiii nevoiași

Sibienii sunt invitați, sâmbătă, să participe la un târg dedicat copiilor în cartierul Arhitecților. Cei mici pot vinde, schimba sau dona jucării, cărți, haine și încălțăminte pentru alți copii nevoiași.

Flohmarkt-ul de primăvară va începe la ora 10:00, spun organizatorii. Sunt așteptați copii atât din cartierul Arhitecților, cât și din Sibiu. Târgul se află deja la doua ediție, fiind organizat de o sibiancă, care și-a dorit să creeze un eveniment unde cei mici și părinții lor să se bucure împreună, să dea mai departe comori și să ajute, în același timp, copiii nevoiași.

„Am mai organizat un astfel de târg în toamnă. Inițial, eu am vrut să organizez un târg în spatele blocului unde locuiesc, în cartierul Arhitecților, cu și pentru copiii de pe strada noastră. Am creat un eveniment pe Facebook și am primit o avalanșă de mesaje, așa că am luat decizia să vorbesc cu părintele de la biserică, știind că este un om foarte deschis, și am organizat târgul acolo. A fost foarte frumos, ne-am adunat mulți oameni, iar la final am strâns o cutie foarte mare plină cu jucării, hăinuțe, încălțări și dulciuri. Pe toate le-am dus pe Faurului, în Sibiu, la Hub-ul Fapte Bune Pentru Toți. Ei le-au distribuit mai departe copiilor de pe Valea Hârtibaciului”, spune Ioana Boariu, organizatoarea târgului.

Curtea bisericii din Cartierul Arhitecților (vizavi de Lidl) va fi din nou plină în acest weekend. Sâmbătă, mai precis, sibienii sunt așteptați la „Flohmarkt de primăvară”. În cadrul târgului, copiii pot vinde, schimba sau dona jucării, cărți, haine și încălțăminte pentru alți copii.

„La ediția din această primăvară am pus la dispoziție 30 de locuri, s-au ocupat toate și mă bucur foarte mult. Așteptăm să vină cât mai multă lume alături de noi. Este binevenit oricine, de oriunde. Nu există taxă de participare, singura condiție este ca fiecare copil să doneze o jucărie, o hăinuță sau chiar și alimente neperisabile, pe care le vom da apoi, mai departe, celor nevoiași”, a adăugat Ioana.

Târgul va avea loc între orele 10:00 – 13:00. Detalii despre eveniment, AICI.