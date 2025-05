sibian atacat de un câine în timp ce își plimba copiii cu bicicleta. „s-a năpustit asupra fetiței mele”

Un incident a avut loc luni, 12 mai, pe strada Busuiocului din Șelimbăr, acolo unde un bărbat din Sibiu, care se plimba cu cei doi copii ai săi cu bicicleta, a fost atacat de un câine. Totul s-a petrecut în dreptul unei case, unde poarta era deschisă, iar câinele a ieșit direct spre copii.

Un bărbat a fost atacat și mușcat de un câine de talie mare, în timp ce se plimba cu bicicleta alături de cei doi copii ai săi. „Eram cu fetița mea de 6 ani și cu băiețelul, când câinele a ieșit pe poarta deschisă și s-a năpustit asupra noastră. A sărit direct la copilă, probabil alegând-o din cauza înălțimii. Am intervenit imediat și s-a întors spre mine. Am folosit bicicleta ca scut și ne-am retras. A reușit să mă muște de picior. M-am bucurat că nu a fost copilul mușcat”, povestește Marius, tatăl celor doi copii.

Bărbatul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, unde a primit tratament cu antibiotic și un vaccin antitetanos. Ulterior, a fost trimis la Spitalul de Boli Infecțioase pentru schema de vaccinare antirabică.

„Mi s-a spus că dacă pot aduce dovada că animalul este vaccinat antirabic, scap de cele 5 injecții. Din bună credință, am revenit la locul incidentului ca să cer acest document. Nu am cerut bani, voiam doar o hârtie care să-mi confirme vaccinarea câinelui. În schimb, am fost tratat cu ostilitate, amenințări și refuzuri”, spune bărbatul.

Marius povestește că stăpânii câinelui au refuzat orice colaborare. Proprietarii au negat că ar fi vorba de câinele lor și au refuzat să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere instalate chiar la ei pe casă. „Mi-au spus că sunt camerele lor, nu ale mele, și că nu am dreptul să le cer nimic. M-au tratat ca pe un escroc. Nu voiam decât să mă asigur că animalul e vaccinat. Vom merge pe cale legală, pentru că nu se poate așa ceva”, a mai declarat sibianul.

„Nu e un caz izolat”

Marius atrage atenția asupra faptului că strada Busuiocului este frecventată de copii și părinți care se plimbă sau se joacă acolo, fiind o zonă liniștită, fără trafic intens. Totuși, câinii liberi par să fie o prezență constantă. „Nu e un caz izolat. Cu câteva zile înainte, mi-a dispărut motanul, iar cineva a scris pe un grup local că trei câini au omorât o pisică pe strada Trifoiului, care e perpendiculară pe strada Busuiocului. Practic, sunt cel puțin 5 câini liberi în zonă. Proprietarii stau cu porțile deschise ca și cum nimic nu s-ar putea întâmpla”, mărturisește bărbatul.

Bărbatul a depus deja o plângere la Poliție și așteaptă ca lucrurile să se clarifice prin intermediul instituțiilor competente. „Sunt recunoscător că am fost eu mușcat, nu fetița. Țipam la ea să se retragă, o vecină a luat-o în brațe și a calmat-o. Încă e marcată. Sper ca autoritățile să ia în serios astfel de cazuri. Nu trebuie să așteptăm o tragedie ca să reacționăm”, a conchis Marius.