acs mediaș câștigă primul meci în play-off, în ultima rundă

În ultima etapă din play-off-ul Ligii 3, ACS Mediaș a câștigat cu 2-0 la Alba Iulia, contra Unirii.

Echipa pregătită de Alex Curtean a reușit vineri la Alba Iulia primele puncte din play-off-ul Seriei 7 din Liga 3. Medieșenii s-au impus cu 2-0 la Alba Iulia, echipă care va juca ”barajele” de promovare.

Cum Unirea era matematic la ”baraje” de pe locul 2, echipa lui Alex Pelici a abordat jocul cu Mediaș cu multe rezerve.

În minutul 25, Răzvan Greu a deschis scorul pentru medieșeni cu un șut senzațional, în vinclu, învingându-l pe Bălgrădean. Oaspeții, cu o distribuție extrem de tânără, au majorat avantajul prin Orlandea, chiar înainte de pauză. S-a terminat 2-0 pentru ACS, care a reușit abia a doua victorie din acest an.

Astfel, ACS Mediaș a întrerupt o serie neagră de 9 eșecuri consecutive în play-out. Echipa pregătită de Alex Curtean a încheiat pe locul 4 și rămâne de văzut ce schimbări va face pentru viitorul sezon.

”Mă bucur de această victorie, pentru că am început cu cinci juniori și am terminat meciul cu șase pe teren. Am avut ce ne-a lipsit de multe ori, inspirație în fața porții și am fructificat ocaziile avute. Clubul va anunța în viitorul apropiat ce va urma pentru viitorul sezon” a declarat Alex Curtean, care ar putea reveni în staff-ul administrativ.

Portarul medieșenilor, Fabio Blaga (19 ani) se pregătește să facă pasul la vară spre un eșalon superior, iar clubul ACS nu se va opune unui viitor transfer. ”Îmi doresc să fac pasul mai departe, dar vedem ce ne rezervă viitorul. Aștept oferte, dar am contract cu echipa Mediașului. Muncesc din greu la fiecare antrenament, dau tot ce am mai bun și așa vreau să progresez” a anunțat tânărul portar.