bicicletă furată din fața unui bloc din sibiu. ”o am de 16 ani. are valoare sentimentală”

O bicicletă a fost furată în noaptea de joi spre vineri, de pe Aleea Seviș din Sibiu, chiar din fața unui bloc. Proprietara a anunțat poliția și speră ca hoțul să fie prins.

Proprietara povestește că bicicleta fusese legată în fața blocului, însă după ora 22:00 a dispărut. Dimineața, când a privit pe geam, nu mai era acolo.

„Această bicicletă mi-a fost furată azi-noapte din fața blocului, deși era legată. Este marca Germatec, ușor de identificat. Dacă cumva o vedeți în posesia cuiva, vă rog mult să mă anunțați. Am făcut și plângere la poliție. În jurul blocului sunt și camere de supraveghere. Sper să o recuperez pentru că are o mare valoare sentimentală. O am de 16 ani și o foloseam pentru plimbările cu familia”, spune Ioana.

Un detaliu care ar putea ajuta la identificarea hoțului este reprezentat de faptul că în locul unde era bicicleta a rămas o trotinetă albă de copii, sprijinită de gard. „Poate a venit cu trotineta și a plecat cu bicicleta”, a mai adăugat proprietara.