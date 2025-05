fc hermannstadt, avertisment public pentru fc botoșani. ”vom juca corect” (video)

FC Hermannstadt încheie sezonul duminică, la Botoșani, într-un meci crucial pentru gazde, care își joacă viitorul în Superliga.

După ce a pierdut finala Cupei, 2-3 cu CFR Cluj după un meci spectaculos, FC Hermannstadt vrea să termine sezonul în campionat pe locul 7. Dacă câștigă duminică la Botoșani, jucătorii lui Măldărășanu își împart bonusurile promise de club pentru câștigarea play-out-ului. FC Botoșani are mare nevoie măcar de o remiză, care i-ar garanta prezența la barajele de supraviețuire. În rest, în cazul unei victorii, pentru a scăpa de baraje, moldovenii ar depinde și de celelalte rezultate.

Din echipa sibiană va lipsi duminică doar Tiago Goncalves, suspendat după eliminarea din finala Cupei. Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu le-a mulțumit tuturor colaboratorilor săi după un sezon bun, încununat de disputarea finalei Cupei.

”Este ultimul meci din acest sezon, care vine după o finală istorică pentru club, pentru mine, prima mea finală din postura de antrenor, pentru mulți dintre băieții noștri. Din păcate, o finală pierdută, dar un meci în care ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Vreau să le mulțumesc tuturor băieților pentru că au făcut un sezon extraordinar, staff-ului, tot ce înseamnă conducere, publicului care a fost și din păcate nu am putut să îl mulțumim cu un trofeu. Peste câteva zile avem ultimul meci din acest campionat contra celor de la Botoșani și trebuie să ne recapacităm la maxim din punct de vedere mental, fizic, pentru că era normal să avem probleme după un astfel de meci, dar vom găsi soluții. Jucăm contra unei echipe bune, în ciuda situației lor în clasament, cu un parcurs oscilant, cam ca toate echipele din acest an în această Superligă. Din păcate pentru ei, au prins o formă mai puțin bună exact pe finalul play-out-ului, au acolo obiectivul pe care îl au, nu depinde de noi, nu ne interesează aspectul ăsta” a spus antrenorul lui FC Hermannstadt.

”Să nu dăm curs speculațiilor”

Sibienii caută bonurile de la club pentru atingerea locului 7, dar nici nu vor să nască speculații după un eventual eșec la Botoșani. ”Noi suntem în obiectiv, locurile 7-8, dar tot timpul mi-am dorit locul 1 în acest play-out. Suntem la mâna noastră, vom face totul să câștigăm acest meci, indiferent de de starea băieților. Aproape tot lotul va merge, în afară de Tiago, care este suspendat. În rest, toată lumea, indiferent de micile probleme pe care le are va merge cu noi la Botoșani și vom încerca să terminăm acest sezon cu o victorie. Uitându-mă în spate, vizavi de de unde eram acum ceva timp, locul 16 și am ajuns într-un moment în care am jucat această finală și posibilitatea să terminăm locul 1 în play-out, de asta vreau ca băieții să dea totul pe teren. Nu vreau să dăm curs vreunei speculații, așa a fost și anul trecut și știm foarte bine că am jucat ultima etapă corect și drept, așa se va întâmpla și la acest meci de la Botoșani. Este un meci pe care trebuie să-l tratăm foarte serios, în ciuda micilor sau marilor probleme pe care le au unii dintre jucători. Ne dorim să câștigăm play-out-ul, chiar dacă suntem în obiectiv, locul 7-8, dar nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Am spus-o mereu, ar fi și păcat să nu facem un joc bun gândindu-ne unde am fost, unde am ajuns. Suntem într-un moment bun și ar fi extraordinar pentru noi să terminăm cu o victorie” a mai spus tehnicianul ui FC Hermannstadt în conferința de presă susținută vineri la Sibiu.

”Aceleași greșeli ca în sezonul regular”

Măldărășanu a vorbit și despre starea echipei sale după finala Cupei de miercuri, de la Arad. ”Sunt dezamăgiți, e normal să fie o supărare, chiar și o frustrare, dar trebuie să treacă repede peste ea, pentru că în momentul în care am făcut greșelile pe care le-am făcut, nu ai cum să câștigi contra CFR-ului. Asta este realitatea. Jocul a fost bun, au fost foarte reactivi, atitudinea foarte bună, finalul de joc foarte bun, puteam duce meciul în prelungiri, dar greșelile pe care le-am făcut ne-au costat și este foarte greu să revii contra unei echipe ca CFR-ul, care are în componență jucători foarte valoroși. Sunt aceleași greșeli pe care le-am făcut pe parcursul acestui sezon, mai ales în sezonul regular și de aceea am ajuns la un moment dat unde ajunsesem să fim, pe ultimul loc. Este o finală care pentru fiecare dintre ei îi va ajuta ca și experiență. Se poate întâmpla ca în carierele noastre să mai avem astfel de meciuri și știm cum să le abordăm mai cu încredere, pentru că poate câțiva dintre ei nu au avut încrederea pe care eu mi-am dorit-o. Emoțiile, poate pe unii îi copleșesc în astfel de meciuri, poate pe unii nu, dar este clar concluzia mea, greșelile pe care le-am făcut au făcut ca noi să nu aducem trofeul la Sibiu”