mesaj superb de despărțire al unei handbaliste de cisnădie. ”spun un mulțumesc din suflet”

După cinci ani la Măgura Cisnădie, handbalista Dana Abed-Kader și-a anunțat despărțirea de echipă printr-un mesaj emoționant, postat pe pagina personală de facebook.

Echipa de handbal Măgura Cisnădie a terminat Liga Națională pe locul 9, poziție care îi asigură din punct de vedere sportiv locul în primul eșalon și în sezonul viitor. Însă, după 10 ani în Liga Națională, Măgura se va înscrie din toamnă în al doilea eșalon, după de Primăria Cisnădie i-a redus considerabil bugetul. În acest context, toate sportivele care au jucat în acest sezon vor părăsi probabil din vară echipa.

Extrema stânga Dana Abed-Kader (28 ani) a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Cisnădie. ”Mulțumesc! După 5 ani petrecuți alături de această echipă minunată, simt nevoia să spun un mulțumesc din suflet. Au fost ani plini de momente speciale, în care am cunoscut oameni deosebiți, am trăit emoții intense și am construit amintiri care vor rămâne mereu în inima mea. Am trecut împreună prin meciuri de neuitat, unele marcate de bucuria victoriei, altele de gustul amar al înfrângerii, dar indiferent de rezultat, am luptat mereu împreună, ca o echipă adevărată. Fiecare pas pe teren a însemnat o lecție, o emoție, o poveste. Le mulțumesc din inimă colegelor, antrenorilor și întregului staff pentru tot ce am trăit împreună. A fost un drum plin de provocări, dar și de satisfacții și nu l-aș fi putut parcurge fără voi. Un mulțumesc special familiei mele, pentru că mi-ați fost alături în fiecare clipă, m-ați susținut, m-ați încurajat și mi-ați oferit mereu puterea de a merge mai departe. Sprijinul vostru a fost fundația mea. Și nu în ultimul rând, mulțumesc suporterilor care ne-au încurajat necondiționat, meci de meci, cu pasiune și energie. Fără voi, nimic nu ar fi fost la fel” a fost postarea Danei Abded-Kader.

Dana Abed Kader s-a născut în Siria, mama sa fiind româncă, iar tatăl sirian și are o soră mai mică cu un an, Sara, care practică și ea handbalul. Când Dana avea 4 ani, mama lor le-a adus în România, în timp ce tatăl a rămas definitiv în Siria.

Surorile Abed Kader sunt campioane mondiale cu naționala de U 18 a României. Dana juca atunci pe postul de pivot, apoi ea a trecut ca extremă stânga. Deși a fost convocată în trecut la echipa națională de senioare a României, sportiva Măgurii nu a apucat să debuteze în jocuri oficiale.