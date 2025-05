sibiul mai sărac în materie de distracție. se închide love bar: ”am rămas cu un gust amar”

Love Bar, acel colț special din Sibiu dedicat muzicii live, își închide porțile. Creat din pasiune de o profesoară și un videograf, barul a fost mai mult decât un local – a fost un loc de suflet, un spațiu în care timp și multe resurse.

Administratorii Love Bar au anunțat că localul își va închide porțile. Potrivit Alinei Bâgiu, decizia vine pe fondul unui interes tot mai scăzut din partea publicului, care nu mai este dispus să plătească un bilet pentru a urmări concerte live.

„Am deschis Love Bar cu gândul la un loc unde să ieșim și noi, unde să ascultăm muzică bună, blues, jazz, rock – genuri care nu se regăsesc ușor în oferta localurilor din oraș. A fost un hobby, nu un plan de îmbogățire. Din păcate, realitatea e că viața culturală în Sibiu, când vine vorba de evenimente cu bilet, nu merge. Oamenii nu prea cumpără bilete pentru muzică live”, spune Alina Bâgiu.

Din decembrie anul trecut, lucrurile au început să meargă tot mai greu. Nesiguranța, instabilitatea, dar și lipsa unui public constant au făcut ca Love Bar să nu se mai poată susține singur. „De peste un an aducem bani de acasă. Încă mai avem un credit de achitat. Am muncit mult, am investit și mai mult și am făcut totul cu drag, dar e greu să ții în viață un loc în care publicul nu vine, oricâtă pasiune ai pune”, spune aceasta.

Chiar dacă au existat momente bune la început, situația s-a schimbat. Publicul s-a orientat mai mult către festivaluri gratuite sau spre locuri unde distracția nu presupune un bilet. „Pe o terasă de 300 mp, nu vine nimeni la concert dacă trebuie să plătească un bilet. Și înțelegem, e alegerea fiecăruia, dar noi nu am putut să susținem singuri artiști, sunet, cazare, protocol… Au fost seri în care am adus trupe din afară și au cântat aproape pentru nimeni”, mărturisește Alina.

Love Bar, mai mult decât un local de muzică

De-a lungul timpului, Love Bar a fost mai mult decât un bar de muzică – au fost organizate seri de psihoterapie, întâlniri caritabile, evenimente pentru ONG-uri, spectacole și seri cu DJ, dar identitatea barului a fost mereu aceea de spațiu cultural, în care muzica live și comunitatea au fost în centrul atenției.

„Am rămas cu un gust amar. Nu mai vreau să deschid alt local, cu siguranță nu în Sibiu, deși mi-am dorit ca acest oraș să fie locul nostru. Am sperat mereu că există și acea parte a publicului care vrea să susțină o trupă, un artist, o idee. Poate există, dar e prea puțină.”

Ultima seară la Love Bar va fi sâmbătă, 18 mai, cu un concert susținut de trupa Scarlet Aura, de la ora 19:00. Biletele sunt încă disponibile, la prețuri cuprinse între 30 și 120 lei. Rezervări se pot face la 0721 243 034.