încă un artist de la filarmonica sibiu a intrat în greva foamei. „protestele noastre au fost ignorate” (foto) - update

Makcim Fernandez Samodaiev, violoncelist la Filarmonica de Stat Sibiu, a intrat în greva foamei în dimineața zilei de 14 mai. După trei zile, un alt coleg s-a alăturat protestului extrem. Muzicienii spun că decizia a fost luată pe fondul negocierilor eșuate cu conducerea instituției pentru semnarea contractului colectiv de muncă.

UPDATE

Pe fondul escaladării situației de la Filarmonica de Stat Sibiu, în urma evenimentelor ce au urmat ședinței de negociere a Contractului Colectiv de Muncă din data de 14.05.2025, ședință la care au participat trei reprezentați ai instituției și 11 reprezentanți ai Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica Sibiu (SAIFS), dar și luând act de comunicările publice ale SAIFS, precum și ale unor membri de-ai săi, Filarmonica de Stat Sibiu a venit cu mai multe precizări. Reprezentanții Filarmonicii spune că „greva foamei este doar perdeaua de fum care acoperă sechestrarea și agresiunea exercitată asupra conducerii instituției”.

Reprezentanții instituției transmit că adevăratul context în care Makcim Fernandez Samodaiev a decis să intre în greva foamei nu are legătură cu „negocierilor eșuate” ale contractului colectiv de muncă. „Contextul real în care greva foamei a fost declanșată de domnul Makcim Fernandez Samodaiev în data de 14.05.2025 este acela în care, la finalul întâlnirii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă, domnul Makcim Fernandez Samodaiev l-a împins pe directorul instituției, care a căzut pe jos, medicul atestând ulterior fisurarea unei vertebre ca urmare a incidentului. Apoi, domnul Samodaiev, împreună cu doamna Monica Florescu, lidera de sindicat, și încă un coleg, a ales să refuze să permită colegilor lor, membri ai administrației insituției, să iasă din biroul în care se aflau cu toții, în ciuda insistențelor acestora. Atunci când le-a fost pus în vedere că ceea ce fac este extrem de grav, domnul Makcim Fernadez Samodaiev s-a așezat pe jos în fața ușii unde se afla și a declarat că intră în greva foamei”, se arată într-un comunicat remis sâmbătă de instituție.

Contactat de Ora de Sibiu, Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, spune că totul s-a petrecut în cadrul întâlnirii de negociere a contractului colectiv de muncă. După două ore de discuții, întâlnirea ar fi urmat să se încheie, fiind semnat, la final, un proces verbal. „Nu era întâlnirea finală pentru semnarea contractului colectiv de muncă. Ca de fiecare dată, după o astfel de întâlnire, se semnează procesul verbal. De fiecare dată, jurista noastră și juristul sindicatului rămân să scrie procesul verbal, iar restul putem pleca, fiind chemați apoi să îl semnăm. Asta am vrut să fac și de această dată, iar când am vrut să plec, ei mi-au zis că nu se poate, că trebuie să semnez procesul verbal. Eu le-am spus că facem ca de obicei, moment în care domnul Makcim Fernandez Samodaiev s-a pus în ușă. Au venit apoi și colegul lui, dar și lidera de sindicat, doamna Monica Florescu. Eu m-am gândit că glumesc, nu îmi venea să cred ce se petrece. Am vrut să ies, m-a blocat, iar după mai multe încercări, printre corpurile lor, am prins clanța. Am tras încet ca să nu îi lovesc și le-am spus că se exagerează situația. Ei m-au împins, iar eu, având într-o mână laptopul, iar în cealaltă telefonul și ochelarii, am căzut printre scaune. M-am speriat, m-am retras înapoi pe scaun și am pornit din nou înregistrarea. Toate ședințele sunt înregistrate cu acordul tuturor. În momentul acela a fost clar că nu ne dau drumul, iar eu am semnat procesul verbal scriind că mă aflu sub sechestru”, a precizat Cristian Lupeș.

Managerul instituției spune că a avut dureri în urma căzăturii, astfel că vineri a decis să meargă la spital. „La urgențe mi-au găsit o vertebră fisurată și va trebui să intru în medical, pentru că nu am voie să mă mișc, să nu se fisureze mai tare. Va trebui să iau antiinflamatoare și anticoagulante timp de 28 de zile”, a adăugat acesta.

Filarmonica de Stat Sibiu a făcut public și dialogul de la finalul ședinței:

Director: Această întâlnire s-a denaturat într-un mod foarte nasol.

Monica Florescu: Vă rugăm să semnați, domnul director!

Manager: Lăsați-mă să ies din cameră!

Monica Florescu: Haideți să semnăm un proces-verbal.

Director: Chiar vă rog să eliberați ușa, procesul verbal se va semna în momentul în care va fi scris.

Cornel Brișcaru (BNS): Trebuie semnat procesul verbal, noi n-am stat aici ca să vorbim aiurea.

Monica Florescu: Haideți să citim împreună!

Director: … blocați dumneavoastră ușa… colegi dragi, aveți grijă, cred că nu înțelegeți, ăsta e sechestru, e foarte grav ce se întâmplă acuma, nu știu dacă conștientizați, nu putem bloca o ușă.

Monica Florescu: Nu blocăm nicio ușă (domnul Samodaiev se afla în ușă).

Cornel Brișcaru: Păi nu putem, dar finalul la întâlnirea asta nu este să citim procesul verbal, să vedem dacă e în regulă?

Director: Întâlnirea este întegistrată.

Cornel Brișcaru: Și?

Director: Doamna jurist îl scrie, îl semnăm, dar nu blocăm ușa.

Cornel Brișcaru: Nu blochează nimeni nicio ușă (domnul Samodaiev se afla în ușă).

Monica Florescu: Semați procesul verbal!

Manager: (după ce a fost îmbrâncit) Nu mai am ce să discut cu dumneavoastră.

Director: Vă rog să deblocați ușa.

Manager: Eliberați ușa, domnul Samodaiev!

Makcim Fernandez Samodaiev: Ce să facem, așa sunt acțiunile sindicale!

Manager: Dumneavoastră blocați ușa, domnul Samodaiev.

Makcim Fernandez Samodaiev: Chemați poliția, pentru că tergiversează de 2 ani…

Director: Dar nu are legătură.

Manager: Nu vă permiteți să mă țineți aici închis, nu vă permite nimic pe lume să ne țineți aici închiși.

Director: Dar serios acuma, ce faceți? Nu pot să ies dacă blochează o ușă, voi nu înțelegeți?

Manager: Vă rog să vă dați la o parte, nu vreți să vă dați la o parte din ușă?

Director: Semnez, dar nu blocăm o ușă.

Cornel Brișcaru: Semnați aicea dumneavoastră și apoi restul și…

Director: Dar nu se blochează o ușă de acces.

Cornel Brișcaru: Dar a spus că vrea să părăsească ședința fără să semneze.

Director: Dar a spus că semnează.

Makcim Fernandez Samodaiev: Este problema că dacă după aceea zice că nu…

Director: Este peste puterea mea de înțelegere.

Manager: Vă rog să vă dați la o parte din ușă. Dumneavoastră înțelegeți ce faceți acuma? Puteți să îi spuneți colegului dumneavoastră să se dea din ușă? Domnul …, îi spuneți colegului dumneavoastră să se dea din ușă?

(… Nu) Nu puteți, nu?

Manager: Puteți să îi spuneți colegului dumneavoastră să se dea la o parte? (persoană: I-am spus…) Domnul Brișcaru, puteți să îi spuneți colegului dumneavoastră să se deblocheze camera? (…) Eu vă rog foarte mult să descuiați ușa.

Cornel Brișcaru: Vă rog să citiți procesul-verbal.

Director: Nu așa se procedează, vă rog să înțelegeți, nu așa se procedează în nicio situație.

Makcim Fernandez Samodaiev: Știți ce? Fac grevă de foame!

Monica Florescu: Gata, face grevă!

Makcim Fernandez Samodaiev: Greva foamei, o fac aici în birou!

„Referitor la afirmațiile false apărute în spațiul public, în care SAIFS și unii membri ai săi reclamă pretinse „condiții grele de muncă și o serie de abuzuri”, afirmații diseminate pe larg în presa națională ca fiind pretextul declanșării grevei foamei de către doi angajați, și cu impact puternic asupra imaginii instituției și a conducerii acesteia, precizăm:

1. orchestra Filarmonicii Sibiu NU a susținut niciodată 130 de concerte pe durata unei stagiuni, nici în perioada în care exista CCM valabil, nici pe durata ultimilor 2 ani, de când durează actualul conflict de muncă. Cifrele reale pot fi consultate în Raportul de activitate anual al managerului, informație cu caracter public, disponibilă pe website-ul Consiliului Județean Sibiu. Filarmonica de Stat Sibiu are de 5 ani o activitate diversă, care nu se limitează la concertele simfonice, ci cuprinde și activități în colaborare, parteneriate, în care sunt implicați alți muzicieni decât cei ai orchestrei simfonice.

2. Pe durata ultimilor 2 ani, de când există conflictul de muncă, în fapt, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu a susținut concerte astfel: anul 2023 – 48 concerte simfonice și 7 concerte educative, respectiv în anul 2024 – 50 de concerte simfonice și 27 de concerte educative. Menționăm că durata unui concert simfonic este de aproximativ 1h 30, iar cea a unui educativ, de 45 de minute. Programele educative se repetă.

3. Programul orchestrei la Filarmonica de Stat Sibiu este următorul:

repetiții: 4 ore de luni până miercuri – 10.00 – 14.00, cu 2 pauze totalizând 45 de minute; joi 3 ore – repetiție generală cu pauză – 10.00 – 13.00 și concert – 19.00 – 20.30. Vineri, uneori, sunt programate concerte educative cu orchestra.

În afara acestui program derulat la instituție, restul de timp rămas până la 8 ore de lucru, conform Codului Muncii, aplicabil, este realizat de muzicieni pe propria răspundere, angajatorul neputând să facă verificări.

4. Referitor la presupusele „condiții grele de muncă”, în ultimii 3 ani, Filarmonica de Stat Sibiu a realizat fonduri atrase (altele decât subvenția bugetară) de peste 1,8 milioane de lei în fiecare an. Aceste fonduri au fost utilizate pentru modernizarea spațiilor de lucru, atât ale orchestrei cât și ale administrației, achiziții și reparații de instrumente, dotări scenotehnice. O sinteză a acestor investiții se poate vizualiza aici: https://youtu.be/ii09Af1ddbQ. Salariile au fost plătite integral, fără excepție, acestea ajungând, în cazul orchestrei, la 16.138 lei, inclusiv sporuri pentru condiții grele. Media salariilor în orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu este de aproximativ 6.600 lei. În administrație, cu excepția funcțiilor de conducere, salariile se situează în jurul a 4.000 lei, fără niciun spor acordat.

5. Cu referire la presupusul caracter abuziv al cercetărilor disciplinare, conducerea Filarmonicii și-a exercitat atribuțiile în momentul în care au existat referate și sesizări. Amintim publicului că apartenența unei persoane la o organizație sindicală nu o absolvă de responsabilitatea propriilor acte de indisciplină. În cele mai recente cazuri unde instanța s-a pronunțat, aceasta a apreciat definitiv că angajații în cauză au comis acte de indisciplină. Unul dintre aceștia este și domnul Makcim Fernandez Samodaiev”, au mai transmis reprezentanții instituției în comunicatul de presă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev a intrat în greva foamei în 14 mai 2025. „A intrat în greva foamei, nu din revoltă oarbă, ci din disperarea unui om care nu mai are cui vorbi”, au transmis, într‐un comunicat de presă, reprezentanții Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu.

După 70 de ore de la intrarea în greva foamei, un alt artist al filarmonicii, Antonio Andrei Mihail, solist instrumentist la corn, i s-a alăturat în acest gest extrem.

„Această acțiune se desfășoară în contextul negocierilor eșuate pentru un Contract Colectiv de Muncă, început în 19 mai 2023. De atunci, promisiuni goale, uși închise și tăceri vinovate au definit relația dintre conducerea instituției și artiști. În timp ce suntem martori ai acestei lupte pașnice, dar cumplite, afară plouă neîncetat. E frig. Termometrul indică între 6 și 8°C. Vântul biciuiește fața, iar foamea sapă în trupuri. În loc de sprijin, cei aflați în grevă au primit vizita jandarmeriei și o notificare oficială: să părăsească esplanada Filarmonicii, fiindcă protestul lor <<încalcă cadrul legal>>. Așa arată, în 2025, <<dialogul social>> la Filarmonica de Stat Sibiu”, se mai arată în comunicatul transmis sâmbătă de sindicat.

„Este o decizie grea, dar necesară. De 5 ani suntem supuși unui tratament abuziv: cercetări disciplinare fără temei, concedieri nedrepte, refuzul constant al unui dialog autentic. Protestele noastre – inclusiv cele șapte luni petrecute în stradă, în fața Consiliului Județean – au fost ignorate cu desăvârșire. Acum, nu mai avem altă cale. Vom lupta cu toate mijloacele pașnice care ne-au mai rămas pentru a ne apăra drepturile”, a declarat Antonio Andrei Mihail.

Revendicările colectivului artistic sunt: un Contract Colectiv de Muncă echitabil; respect și demnitate la locul de muncă; protejarea colectivului artistic și a patrimoniului cultural pe care îl slujește; stop dezinformarea opiniei publice si defăimarea artiștilor.

Sindicatul Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu își exprimă susținerea necondiționată pentru cei doi artiști care aflați în greva foamei.