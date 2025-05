transilvania tattoo expo prezintă în premieră una din atracţiile sibiului. povestea adevărată a fiului lui vlad țepeș (foto video)

Pentru prima dată, artiştii tatuatori Ovidiu Popârţan din Sibiu şi Marius Jucan din Cluj, împreună cu istorici locali vor prezenta invitaţilor din ţară şi din străinătate, aşteptaţi la Transilvania Tattoo Expo (23-25 mai), povestea adevărată a lui Mihnea Vodă, care este înmormântat în Biserica Evanghelică din Piaţa Huet, unde a fost ucis. Mihnea a fost fiul lui Vlad Ţepeş, confundat cu Contele Dracula în celebrul roman al lui Bram Stoker.

Invitaţia la cunoaşterea istoriei şi a atracţiilor turistice ale Sibiului a fost lansată deja în urmă cu câteva zile, când cei doi artişti tatuatori, împreună cu alţi trei au început să picteze pe pietonala Nicolae Bălcescu din centrul istoric, un tablou de mari dimensiuni, 8 metri pătraţi (4m X 2m) şi au fascinat deja sute de localnici şi vizitatori. În acest tablou, printre alţii, sunt prezentaţi Vlad Ţepeş şi fiul acestuia, Mihnea Vodă. Tabloul va fi finalizat în timpul convenţiei de tatuaje.

„Avem o lucrare colectivă pe care o facem în colaborare cu o echipă de artiști din Cluj și care reprezintă una dintre acțiunile premergătoare Festivalului Transilvania Tattoo Expo, care va avea loc între 20 și 25 mai, la Sala Thalia. Avem foarte mulți invitați internaționali la eveniment, marea majoritate a străinilor care ne vizitează ca toți străinii, ştiu doar istoria României din perspectiva lui Bram Stoker, însă istoria noastră se întinde mult mai mult în trecut și am vrut să punctăm o parte din istoria României. Avem aici, la Sibiu, în biserica din Piața Huet, mormântul lui Mihnea Vodă, fiu al lui Vlad Ţepeş şi ne-am gândit să facem o lucrare în care să fie o reconstituire istorică”, a declarat organizatorul Transilvania Tattoo Expo, artistul Ovidiu Popârţan.

Transilvania Tattoo Expo s-a remarcat la toate ediţiile sale, nu doar prin artiştii tatuatori din lume aduşi la Sibiu, dar şi prin faptul că a oferit publicului, reconstituiri istorice.

„În fiecare an am avut reconstituiri istorice. Consider că pentru toţi invitaţii noştri, o lecţie de istorie dată live este un lucru bun, care ar trebui să-i inspire şi să plece de aici cu nişte informaţii şi o amintire plăcută, mai ales că lucrurile se întâmplă în direct, oamenii pot discuta, pot pune întrebări”, a arătat Ovidiu Popârţan.

Organizatorul Transilvania Tattoo Expo, Ovidiu Popârţan, a reuşit în ultimii 13 ani să promoveze Sibiul şi toate atracţiile sale turistice, în lume. Şi în acest an, artiştii invitaţi la Sibiu vor beneficia de tururi ghidate în Sibiu, la Biserica Evanghelică, unde se află mormântul lui Mihnea Vodă. „Avem foarte multe atracţii aici, la Sibiu, în fiecare an am făcut câte un tur”, a amintit Ovidiu Popârţan.

Cei cinci artişti din Sibiu şi Cluj, coordonaţi de Ovidiu Popârţan şi Marius Jucan au făcut spectacol din pictura live în ultimii doi ani, la Sibiu.

Anul trecut aceştia au realizat un tablou de mari dimensiuni, de şase metri pătraţi, având ca temă „Istoria tatuajului”. Anul 2024 a marcat o altă premieră în istoria Transilvania Tattoo Expo, când a avut loc primul spectacol de teatru realizat cu artişti tatuatori, într-o curte interioară din centrul istoric al Sibiului, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS). Regizorul Hunor Horváth de la Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi tatuatorul Ovidiu Popârţan au oferit spectatorilor, o experienţă inedită.

O altă premieră a avut loc în urmă cu doi ani. În 2023, Ovidiu Popârţan şi Marius Jucan au primit diplome de excelenţă din partea Muzeului Naţional Brukenthal, fiind primii artişti care au pictat în Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, în cadrul expoziţiei „Slaves to the Needles”. Atunci, lucrarea de peste doi metri pătraţi a fost începută de elevi de la Liceul de Artă din Sibiu, coordonaţi de profesorul Florin Viorel, preşedintele filialei sibiene a Uniunii Artiştilor Plastici, iar Ovidiu Popârţan şi Marius Jucan au continuat să picteze figuri emblematice din istoria tatuajului contemporan, în cadrul lucrării colective.

Anul acesta, Transilvania Tattoo Expo se află la ediţia a 13-a şi va avea loc în Sala Thalia din Sibiu. Aceasta este prima convenţie internaţională de tatuaje din România, care a început în 2009. Organizatorul Ovidiu Popârţan este cel care a deschis primul salon de tatuaje din România.

Biletele pentru Transilvania Tattoo Expo se vând pe www.ambilet.ro, cu preţuri începând de la 15 lei.