cal lovit mortal de o mașină la jina. „cu el îmi câștigam existența”

Un incident rutier grav a avut loc în noaptea de 17 spre 18 mai, în localitatea Jina, din județul Sibiu. O mașină a lovit mortal un cal aflat pe marginea drumului.

UPDATE

Șoferul care a accidentat animalul a sunat imediat după eveniment la poliție, iar a doua zi, s-a prezentat la secție. Acum, proprietarul calului va trebui să îi plătească despăgubiri șoferului pentru a-și repara vehiculul.

„La data de 17 mai a.c., în jurul orei 23.45, pe DJ 106E, între localitățile Poiana Sibiului și Jina, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale și decesul unui cal. În timp ce conducea un autoturism spre Poiana Sibiului, un tânăr în vârstă de 19 ani, din Jina a lovit un cal aflat pe carosabil, nesupravegheat. Imediat după producerea evenimentului, calul s-a îndepărtat, fiind găsit decedat în dimineața zilei de 18 mai. Conducătorul auto s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Săliște în termenul legal prevăzut de lege, eliberându-i-se autorizație de reparație”, transmite Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Proprietarul animalului, Sorin, a precizat, pentru Ora de Sibiu, că accidentul s-a petrecut după miezul nopții. Calul se afla într-o grădină și, cel mai probabil, a ieșit pe marginea drumului pentru a pășuna. Impactul a fost fatal pentru animal, fiind lovit direct în zona capului. Imaginile au un puternic impact emoțional.

„Azi-noapte, în jurul orei 1, a trecut cineva cu mașina și mi-a lovit calul. Mi l-a omorât. Eu nu sunt acasă, dar mi-a trimis un prieten poză. Calul era într-o grădină și presupun că a ieșit pe margine să mănânce iarbă. L-a lovit direct în cap, apoi a fugit de la fața locului, fără să anunțe poliția. A ascuns mașina lovită într-o curte. Am aflat cine e pentru că mi-a spus cineva că l-a văzut pe la ora aia cu mașina lovită. E tot din Jina”, spune Sorin, proprietarul calului.

După incident, autoritățile locale au fost alertate, iar primăria a intervenit pentru a îngropa animalul. Propietarul cere acum despăgubiri, menționând că abia a reușit să întrețină calul peste iarnă și că acesta era o sursă de venit pentru familia sa.

„Am chemat primăria și au luat ei măsurile, l-au îngropat. Eu vreau despăgubiri, pentru că abia am scos calul din iarnă, cu greu am reușit. Nu mai am alte animale și cu el noi ne câștigam existența. Acum am început sezonul și nu mai am cal. Costă 12.000 lei un cal, nu știu ce fac”, spune Sorin, proprietarul animalului.

Poliția a fost sesizată cu privire la incident. Vom reveni cu detalii.